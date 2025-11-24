Ці два прийоми роблять їх хітами: чому нам подобаються іноземні пісні, хоч ми не розуміємо слів

Навіть якщо людина не розуміє слів, деякі пісні все одно чіпляють із перших секунд. Уся справа в особливій гармонії звуків, яку активно використовують автори хітів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @bogdanfedelesh у TikTok.

Дивіться також Діти переспівали легендарну українську пісню і стали зірками TikTok: мережу розриває новий тренд

Чому нам подобаються пісні іноземною мовою?

Нам часто подобаються пісні, слова яких ми навіть не розуміємо, але на це є цілком логічне пояснення. Секрет криється в особливій гармонії звуків, яку називають евфонією або по-простому милозвучністю.

Автори пісень активно користуються цим інструментом. Один із найпоширеніших прийомів – алітерація, тобто повторення однакових приголосних.

Яскравий приклад – хіт "Спи собі сама" у виконанні гурту "Скрябін". У цій композиції часто повторюється звук "с", який асоціюється зі спокоєм, тишею та сном.

"Скрябін" – "Спи собі сама": дивіться відео

Інший популярний прийом – асонанс, тобто повторення голосних. Наприклад, у пісні "Believer" гурту Imagine Dragons повторюється голосний звук "е", що підсилює впізнаваність приспіву.

Imagine Dragons – "Believer": дивіться відео

Подібний ефект можна почути і в легендарній композиції "Smells Like Teen Spirit" гурту Nirvana. Тут повторюються слова з голосними "е" та "о". Водночас у назві пісні використовується алітерація – повторення звуку "с".

Nirvana – "Smells Like Teen Spirit": дивіться відео

Як легко знайти пісню, яка засіла в голові?

Ще у 2020 році Google запустив функцію, яка допомагає знайти пісню навіть у випадку, коли ви не пам'ятаєте її назву, виконавця та навіть слова. Достатньо просто наспівати, насвистіти мелодію чи навіть спробувати заспівати, і програма сама визначить трек.

Щоб скористатися можливістю, потрібно відкрити Google Search, натиснути значок мікрофона й сказати "Що це за пісня?". Мелодію варто наспівувати приблизно 10 – 15 секунд, після чого система запропонує кілька варіантів, які найбільше відповідають запиту.

Із Google Assistant все ще простіше. Достатньо сказати "Окей, Google, що це за пісня?", а потім наспівати мелодію.

Яку пісню вважають найкращою усіх часів?