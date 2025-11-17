А відповідь на це питання є. Про найкращу пісню всіх часів і народів розповість 24 Канал з посиланням на Rolling Stone.
Цікаво "Кролик із годинником": у мережі поширюється новий тренд, що нагадує людям про важливе
Якою є найкраща пісня усіх часів?
За версією Rolling Stone, найкраща пісня всіх часів з'явилася у 1967 році. І мова йде про хіт Respect від Арети Франклін. Пісня Отіса Реддінга утвердила Франклін в історії світової музики як королеву соулу.
Цікаво, що Rolling Stone вперше створив топ 500 найкращих пісень усіх часів у 2004 році й тоді чарт очолював Боб Ділан і його пісня Like a Rolling Stone. Однак в оновленій версії 2024 року лідеркою є саме Арета Франклін.
Арета Франклін – Respect: дивіться відео
Хоча все ж питання найкращої пісні всіх часів є доволі суб'єктивним. Адже якщо брати лідера за кількістю переглядів відео на YouTube, то очевидним лідером є пісня Despasito Луїса Фонзі. Водночас за версією Shazam, найкращим хітом є пісня Dance Monkey, бо саме вона є лідером за кількістю пошукових запитів на сервісі.
А що зараз в українських трендах?
Звісно, в українців є свої варіанти, які пісні назвати найкращими хітами всіх часів. Чого варті лиш пісні Володимира Івасюка, які знає кожен.
Останнім часом все частіше у тренди потрапляють старі українські хіти.
Наприклад, школярі, які записали кавер на пісню "Орися" гурту "Мандри" стали не тільки зірками TikTok, але й творцями нового тренду. Під оригінальний звук з'явилося вже понад 4 тисячі відео.