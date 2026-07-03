Це не випадковість: чому у стародавніх статуй майже завжди немає носа

Лише небагато стародавніх статуй із різних цивілізацій дійшли до наших днів неушкодженими. Одні втратили руки, інші – голови, але особливо часто в давніх скульптур бракує саме носів.

Хоча іноді це наслідок випадкових пошкоджень чи впливу часу, значно частіше ніс відламували навмисно. Про те, чому у багатьох стародавніх статуй немає носів, пояснює History.

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Чому статуям відламували саме ніс?

У давнину статуї сприймали не лише як витвори мистецтва. Багато народів вірили, що вони мають духовну силу або можуть бути пов'язані з богами чи померлими. Саме тому навмисне руйнування скульптур ставало методом позбавлення їх авторитету чи влади.

Наприклад, у Стародавньому Єгипті вважали, що статуї богів містять частину їхньої сутності, а зображення фараонів чи інших померлих можуть зберігати частину їхньої душі. Через це пошкодження окремих частин тіла мало особливий зміст: без вух бог не міг почути молитви, без рук – приймати або приносити жертви.

Єгипетська статуя без носа / Фото GettyImages

Оскільки дихання, а разом із ним і життєву силу, пов'язували з носом, його відламування фактично "вбивало" статую.

Причини такого руйнування були різними. Це могли бути політичні чи релігійні мотиви, але іноді люди діяли зі страху. Наприклад, грабіжники, які розкрадали єгипетські гробниці, відбивали носи статуям, щоб померлі не змогли помститися.

До того ж у багатьох стародавніх державах – від Греції та Перської імперії до Візантії – знищення носа було поширеним покаранням. Тому пошкодження носа на статуї могло бути способом духового покарання людини чи божества.

Чому носи зникають природним шляхом?

Не всі статуї були пошкоджені людьми. Багато з них втратили окремі частини через вивітрювання – природний процес руйнування каменю та інших матеріалів.

Стародавні єгипетські скульптури часто виготовляли з вапняку, а майстри китайської династії Цінь нерідко використовували теракоту. З роками ці матеріали поступово руйнуються під впливом дощу, вітру, морозу, спеки, солей, кислот, рослин і навіть живих організмів.