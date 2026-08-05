Новий тренд українців – фотографувати чеки: як на цьому можна заробити

Після оплати в магазині багато українців тепер не поспішають викидати чек. Спершу вони дістають телефон, фотографують його, а вже потім ховають або залишають у кишені.

Така звичка останніми тижнями стала справжнім трендом у соцмережах, а все через стрімке зростання популярності застосунку GetGet, пише 24 Канал.

За що GetGet дає винагороду?

Ідея застосунку проста: користувач купує товари у будь-якому магазині, фотографує фіскальний чек і завантажує його у GetGet. Після перевірки система нараховує бали або відкриває доступ до різних акцій і розіграшів.

Окрім звичайного сканування чеків, користувачі можуть виконувати спеціальні завдання від брендів. Наприклад, придбати конкретний товар, після чого отримати додаткові бали або шанс виграти приз.

Накопичені бонуси можна використовувати для участі у розіграшах, обмінювати на подарунки чи інші винагороди, які доступні у застосунку.

Чому про GetGet раптом заговорили всі?

Популярність сервісу почала стрімко зростати після того, як користувачі Threads, TikTok та Instagram почали ділитися власними результатами. Одні показують, скільки чеків уже відсканували, інші розповідають про виграні призи або радять друзям не викидати чеки після покупок.

Окремо популярності додає реферальна система: користувачі можуть запрошувати знайомих і отримувати додаткові бонуси. Через це соцмережі буквально заполонили дописи із запрошеннями зареєструватися в застосунку.

Як українці зароблять на чеках: дивитись відео

Чи справді можна заробити на чеках?

У соцмережах нерідко можна побачити повідомлення, ніби GetGet "платить за чеки". Насправді це не зовсім так. Застосунок не купує чеки у користувачів. Він працює за принципом маркетингової платформи: бренди запускають акції, щоб краще зрозуміти поведінку покупців, популяризувати свою продукцію або залучити нових клієнтів.

Натомість користувачі отримують бонуси, кешбек на окремі товари, можливість взяти участь у розіграшах чи виграти призи. Саме тому сума винагороди залежить не від вартості чека, а від умов конкретних кампаній.

Чому брендам це вигідно?

Для виробників товарів такі сервіси стали сучасною альтернативою традиційним програмам лояльності. Завдяки завантаженим чекам компанії можуть бачити, які товари люди купують найчастіше, як реагують на акції та які бренди обирають.

А користувачі отримують додаткову мотивацію брати участь у програмах лояльності без необхідності оформлювати десятки дисконтних карток.