Так в последние недели эта привычка стала настоящим трендом в соцсетях, и все из-за стремительного роста популярности приложения GetGet, пишет 24 Канал.

Почему GetGet дает вознаграждение?

Идея приложения проста: пользователь покупает товары в любом магазине, фотографирует фискальный чек и загружает его в GetGet. После проверки система начисляет баллы или открывает доступ к различным акциям и розыгрышам.

Помимо обычного сканирования чеков, пользователи могут выполнять специальные задания от брендов. Например, приобрести конкретный товар, после чего получить дополнительные баллы или шанс выиграть приз.

Накопленные бонусы можно использовать для участия в розыгрышах, обменивать на подарки или другие вознаграждения, доступные в приложении.

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Почему о GetGet вдруг заговорили все?

Популярность сервиса начала стремительно расти после того, как пользователи Threads, TikTok и инстаграма начали делиться своими результатами. Одни показывают, сколько чеков уже отсканировали, другие рассказывают о выигранных призах или советуют друзьям не выбрасывать чеки после покупок.

Отдельно популярности добавляет реферальная система: пользователи могут приглашать знакомых и получать дополнительные бонусы. Из-за этого соцсети буквально заполонили посты с приглашениями зарегистрироваться в приложении.

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Действительно ли можно заработать на чеках?

В соцсетях нередко можно увидеть сообщения о том, что GetGet "платит за чеки". На самом деле это не совсем так. Приложение не покупает чеки у пользователей. Оно работает по принципу маркетинговой платформы: бренды запускают акции, чтобы лучше понять поведение покупателей, популяризировать свою продукцию или привлечь новых клиентов.

В свою очередь пользователи получают бонусы, кэшбэк на отдельные товары, возможность принять участие в розыгрышах или выиграть призы. Именно поэтому сумма вознаграждения зависит не от стоимости чека, а от условий конкретных кампаний.

Почему брендам это выгодно?

Для производителей товаров такие сервисы стали современной альтернативой традиционным программам лояльности. Благодаря загруженным чекам компании могут видеть, какие товары люди покупают чаще всего, как реагируют на акции и какие бренды выбирают.

А пользователи получают дополнительную мотивацию участвовать в программах лояльности без необходимости оформлять десятки дисконтных карт.