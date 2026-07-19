Как проверить чек из супермаркета и обнаружить ошибки

После покупки стоит внимательно проверить фискальный чек, сообщает 24 Канал. Прежде всего необходимо проверить названия товаров, их количество, стоимость, общую сумму покупки, а также наличие всех обязательных реквизитов.

Если покупатель сомневается в правильности чека или подозревает, что ему выдали нефискальный документ, проверить его можно с помощью электронного сервиса "Поиск фискального чека". Он работает в открытой части Электронного кабинета налоговой службы и позволяет найти чек по его фискальному номеру и дате совершения покупки.

С помощью сервиса можно убедиться, что чек действительно был зарегистрирован в базе данных налоговых органов. Если документ отсутствует в системе или содержит несоответствия, это может свидетельствовать о нарушении требований законодательства со стороны продавца.

Что делать, если чек неверный или его нет в базе

Если в ходе проверки выяснилось, что чек не зарегистрирован или его реквизиты не совпадают с полученным документом, потребитель имеет право обратиться в Государственную налоговую службу.

К обращению желательно приложить копию или фотографию чека с указанием сути проблемы. На основании таких обращений налоговые органы могут организовать фактическую проверку субъекта хозяйствования на предмет соблюдения требований законодательства при проведении расчетных операций.

Кроме того, если ошибку заметили еще у кассы, стоит сразу обратиться к администратору магазина или кассиру. Во многих случаях проблему можно решить на месте путем отмены ошибочной операции, возврата средств или выдачи правильного фискального чека. Хранить чек рекомендуется как минимум до тех пор, пока вы не убедитесь, что покупка оформлена правильно.