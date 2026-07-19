Як перевірити чек із супермаркету та виявити помилки

Після покупки варто уважно переглянути фіскальний чек, передає 24 Канал. Насамперед необхідно перевірити назви товарів, їхню кількість, вартість, загальну суму покупки, а також наявність усіх обов'язкових реквізитів.

Якщо покупець сумнівається у правильності чека або підозрює, що йому видали нефіскальний документ, перевірити його можна за допомогою електронного сервісу "Пошук фіскального чека". Він працює у відкритій частині Електронного кабінету податкової служби та дозволяє знайти чек за його фіскальним номером і датою здійснення покупки.

За допомогою сервісу можна переконатися, що чек дійсно був зареєстрований у базі даних податкових органів. Якщо документ відсутній у системі або містить розбіжності, це може свідчити про порушення вимог законодавства з боку продавця.

Що робити, якщо чек неправильний або його немає в базі

Якщо під час перевірки виявилося, що чек не зареєстрований або його реквізити не збігаються з отриманим документом, споживач має право звернутися до Державної податкової служби.

До звернення бажано додати копію або фотографію чека із зазначенням суті проблеми. На підставі таких звернень податкові органи можуть організувати фактичну перевірку суб'єкта господарювання щодо дотримання вимог законодавства під час проведення розрахункових операцій.

Крім того, якщо помилку помітили ще біля каси, варто одразу звернутися до адміністратора магазину або касира. У багатьох випадках проблему можна вирішити на місці шляхом скасування помилкової операції, повернення коштів або видачі правильного фіскального чека. Зберігати чек рекомендується щонайменше до моменту, поки ви не переконаєтеся, що покупка оформлена правильно.