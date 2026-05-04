Книжки без Росії: чи можна "вичистити" літературу від чужих культурних впливів і чому це важливо

У сучасному українському книговиданні все частіше постає питання, як працювати з текстами, що містять російські культурні згадки, і чи потрібно їх адаптувати під нову реальність. Особливо питання стало актуальним після початку повномасштабної війни.

На п'ятому році повномасштабного вторгнення питання "культурних тригерів" залишається актуальним і навряд чи втратить свій вплив у наступні роки. Одним із прикладів "очищення" від російського контексту можна вважати зміни, внесені видавництвом #книголав у корейський бестселер "Сонджу" Вондри Чан.

Чи припустиме таке чорно-біле мислення в українському постколоніальному контексті?

Правки стосувалися згадок російських книжок і були повністю узгоджені з авторкою, яка поставилася до несуттєвих змін із розумінням та емпатією. На прохання видавництва вона відповіла:

Звісно! Знаючи, що Корея теж пережила колонізацію, я добре розумію національні почуття українців. Дозвольте пригадати, які іноземні книжки були популярні в Кореї в той час, я внесу правки та надішлю вам сьогодні.

Новий підхід до роботи з текстами

Переклад – це завжди адаптація під новий культурний контекст. Незначних правок зазнає майже кожна книга, що видається в іншій країні. Це стосується не лише художньої літератури, а й, скажімо, кіно. Український дубляж має безліч прихильників, зокрема через якісну адаптацію жанрів. Подекуди контекстний гумор зазнає повної заміни: саме завдяки цьому жарти в кіно не перетворюються на порожній набір слів і роблять перегляд приємним.

"Сонджу" Вондри Чан / фото Yakaboo

Чому зміни у книжках, спрямовані на підтримку психологічного благополуччя українців, називають неетичними?

Після 2022 року деколонізація культурного простору стала надзвичайно важливою, що стосується і книговидавництва. Українці суттєво поліпшили взаємодію з іноземними авторами й почали купувати права на адаптацію без російських посередників. Ще двадцять років тому нормальною практикою на ринку був переклад іноземних джерел із російської, а не напряму. Тепер цього немає зовсім.

Раніше перекладачі могли заплющувати очі на цитати російських класиків або навіть додавати їх власноруч, тепер – активно їх уникають. Це лише частина прикладів того, як видавнича галузь змінила правила гри після нової хвилі російської агресії, на практиці їх – значно більше.

Авторський задум та етична адаптація

Звичайно, будь-які зміни без згоди автора кваліфікуються як порушення авторського права, саме тому видавництва звертаються безпосередньо до авторів із поясненням українського контексту, отримують письмову згоду й фіксують правки в новому договорі або додатку до нього. Та чи не порушує це природу самої авторської ідеї?

Навряд чи, адже тексти, центровані на російській культурі, не є бажаними до друку в цілому. Інші випадки стосуються "тла" подій, як-от у "Сонджу" Вондри Чан. Замінені були лише назви та класифікація творів, які читала головна героїня. Наприклад "російські романи" були замінені на "європейські", "ідіот" достоєвського поступився місцем "Буремного перевалу" (який, до речі, так само був виданий у #книголав), а "брати карамазови" були стерті на користь культового "Фауста" Гете. І все це – правки самої авторки, отримані видавництвом у відповідь на ввічливий запит.

Чому видавництва й автори редагують ворожі культурні маркери?

Заміна російських "вкраплень" у книжках є не лише стратегічним кроком, а й тактичним – мотивацією видавництв є не маніпуляція читачами, а турбота про їхній комфорт. Ми щодня читаємо новини про нові злочини Росії, стикаємося з пропагандою, дізнаємося про допуск росіян на міжнародні фестивалі й пригадуємо власний травматичний досвід, пов'язаний із втратою дому, близьких, впевненості у завтрашньому дні та великої кількості психологічного ресурсу.

В таких умовах книга може стати віддушиною, яка дає кілька годин спокою та ізоляції від щоденного болю. У зв'язку з цим більш ніж доречним є затирання згадок про Росію, які загрожують порушити літературну медитацію українського читача, викликати роздратування чи небажані спогади.

Приклад "Сонджу" тут є зовсім невипадковим, адже ця книга пропонує читачеві екскурс в історію Південної Кореї. Колонізація залишила свій слід – довгий час корейці мали змішані почуття стосовно культурних і технологічних продуктів Японії.

Навіть після окупації дехто надавав перевагу японським товарам, якщо їх можна було дістати. Водночас інші будували частину власної ідентичності на справедливому спротиві "м'якій силі":

Для більшості корейців недовіра й озлоблення на Японію були національним спадком, колективним настроєм, і вони не збиралися забувати про зранену гордість нації.

Читання "Сонджу" занурює в корейську культуру, боротьбу традицій із модерністю та подає приклад трагічного життя жінки, чиї мрії виявилися ширшими за бачення батьків і чоловіка, за якого її видали насильно.

Водночас у багатьох роздумах героїні про японську колонізацію та американський вплив українці знайдуть власне відображення, хоч і з поправкою на культурні особливості.

