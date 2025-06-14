Причин мінімум 3: ветеран з ампутацією ноги пояснив, чому "світить" протезом

Через російсько-українську війну та постійні терористичні атаки з боку Росії на вулицях наших сіл та міст уже не дивно побачити людей з протезами кінцівок. Проте є ті, хто не розуміє, чому люди "світять" протезами, особливо коли йдеться про людей з ампутаціями ніг.

Іноді люди з протезами нижніх кінцівок зіштовхуються з нерозумінням від інших людей, чому ті "світять" ними на вулиці. Які причини є для цього – розповідає 24 Канал з посиланням на блог ветерана під ніком Лис Микита у Tik Tok.

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Чому люди з ампутацією ноги не закривають протез

Часто на вулиці людей з ампутаціями нижніх кінцівок на вулиці можна побачити у шортах, або, коли йдеться про ампутацію однієї ноги, з укороченою штаниною. Ветеран російсько-української війни під ніком Лис Микита, який втратив ногу внаслідок поранення на фронті, вирішив пояснити, чому люди з ампутаціями роблять саме так.

Записати відео з поясненням ветеран вирішив після того, як поділився у мережі історією про те, як на нього нагримала жінка, котра питала, чи він "пишається цим протезом" і чому він "хвалиться, що був на війні". І попри багато коментарів з підтримкою, знайшлися і ті, хто поділяв позицію цієї жінки, мовляв, а навіщо усім бачити той протез.

Розповідь ветерана про конфлікт через протез: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

Лис Микита каже, що в нього для цього є щонайменше 3 причини. І найперша у тому, що йому справді подобається, як це виглядає і як люди реагують на його протез.

Друга причина полягає у тому, що виставляючи протез на показ він зокрема хоче допомогти іншим людям у такій ситуації легше прийняти її. Адже зараз, на жаль, поранень зазнають і цивільні в тилу внаслідок російських атак та й зрештою є люди, котрі можуть втратити кінцівки внаслідок ситуацій, не пов'язаних з війною.

А третя причина найбільш практична – шорти або укорочені штанини дають доступ до протеза, який дуже потрібен. Річ у тім, що вранці кукса збільшена, тому для того, аби одягнути протез достатньо однієї шкарпетки для цього. Однак протягом для кукса зменшується й опускається в самому протезі і якщо не одягнути ще одну шкарпетку на неї, то ходити боляче. Тому потрібно мати легкий доступ до протеза, аби в будь-який момент виправити це.

Чому ветерани "світять" протезом: дивіться відео

Хоча у коментарях одна з користувачок мережі зазначила, що якщо в такому випадку одягати звичайні джинси, то протез може порвати їх. З цим ветеран погодився і зауважив, що це теж одна з причин, чому краще "світити" протезом, до якого насправді постійно має бути доступ.