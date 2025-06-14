Иногда люди с протезами нижних конечностей сталкиваются с непониманием от других людей, почему те "светят" ими на улице. Какие причины есть для этого – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог ветерана под ником Лис Никита в Tik Tok.

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Почему люди с ампутацией ноги не закрывают протез

Часто на улице людей с ампутациями нижних конечностей на улице можно увидеть в шортах, или, когда речь идет об ампутации одной ноги, с укороченной штаниной. Ветеран российско-украинской войны под ником Лис Никита, который потерял ногу в результате ранения на фронте, решил объяснить, почему люди с ампутациями делают именно так.

Записать видео с объяснением ветеран решил после того, как поделился в сети историей о том, как на него накричала женщина, которая спрашивала, или он "гордится этим протезом" и почему он "хвастается, что был на войне". И несмотря на много комментариев с поддержкой, нашлись и те, кто разделял позицию этой женщины, мол, а зачем всем видеть тот протез.

Рассказ ветерана о конфликте из-за протеза: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

Лис Никита говорит, что у него для этого есть как минимум 3 причины. И самая первая в том, что ему действительно нравится, как это выглядит и как люди реагируют на его протез.

Вторая причина заключается в том, что выставляя протез на показ он в частности хочет помочь другим людям в такой ситуации легче принять ее. Ведь сейчас, к сожалению, ранения получают и гражданские в тылу в результате российских атак и в конце концов есть люди, которые могут потерять конечности в результате ситуаций, не связанных с войной.

А третья причина наиболее практическая – шорты или укороченные штанины дают доступ к протезу, который очень нужен. Дело в том, что утром кукса увеличена, поэтому для того, чтобы одеть протез достаточно одного носка для этого. Однако в течение для культи уменьшается и опускается в самом протезе и если не одеть еще один носок на нее, то ходить больно. Поэтому нужно иметь легкий доступ к протезу, чтобы в любой момент исправить это.

Почему ветераны "светят" протезом: смотрите видео

Хотя в комментариях одна из пользовательниц сети отметила, что если в таком случае одевать обычные джинсы, то протез может порвать их. С этим ветеран согласился и заметил, что это тоже одна из причин, почему лучше "светить" протезом, к которому на самом деле постоянно должен быть доступ.