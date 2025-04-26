Чому дружина ліквідатора ЧАЕС ображена на лауреатку Нобеля і судиться з HBO

26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших техногенних катастроф – вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Одними з перших ліквідаторів були місцеві пожежники, котрі вночі прибули на станцію.

Зокрема серед них був Василь Ігнатенко. Історія ліквідатора та його дружини Людмили стала основою для серіалу "Чорнобиль" від HBO. Однак Людмила Ігнатенко подала у суд на творців серіалу. Історію дружини ліквідатора ЧАЕС розповідає 24 Канал.

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Ігнатенко і "Чорнобильська молитва"

Відома білоруська письменниця та лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич створила книгу, присвячену трагедії на ЧАЕС – "Чорнобильську молитву". Починає книгу саме історія Людмили Ігнатенко. Тоді дружина ліквідатора вперше поділилася своєю історією. Сама жінка була проти, але на це її вмовили батьки Василя.



Весілля Василя і Людмили Ігнатенків / Архівне фото, "Локальна історія"

Однак після виходу книги Людмила Ігнатенко була обурена результатом. За словами дружини ліквідатора Василя Ігнатенка, вона просила письменницю не писати про те, що вона тоді була вагітною і що дитина померла при народженні. Але цей епізод увійшов до книги.

Також за словами Ігнатенко, вона розповіла Алексієвич відмінну історію від тої, що є в книзі.

Суд проти HBO

Та історія отримала продовження у 2019 році, коли відбулася прем'єра серіалу Чорнобиль, де головною героїнею є якраз Людмила Ігнатенко і її покійний чоловік Василь. Річ у тім, що автори звернулися за дозволом на використання історій до авторки книги, з якої вони брали матеріал для сценарію, тобто до Світлани Алексієвич.

Цікаво, що сама Алексієвич фінальним результатом була обурена, бо її ім'я не увійшло у фінальні титри фільму.

За словами Ігнатенко, про те, що вона стала головною героїнею серіалу, дізналася лише після прем'єри. І тоді вона страждала від підвищеної уваги від журналістів.

Дружина ліквідатора ЧАЕС каже, що представники HBO кілька разів розмовляли з нею, просили стати консультанткою для створення фільму про Чорнобиль. Однак про те, що її історія буде фактично головною в серіалі – Людмила до останнього не знала.



Прототип Людмили Ігнатенко у серіалі "Чорнобиль" / Фото HBO

Тому після виходу серіалу вона подала в суд на HBO. Суди перших інстанцій вона програла, потім звернулася до Верховного Суду, котрий скасував попередні рішення і з травня 2024 року справа перебуває на повторному розгляді.