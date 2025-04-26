В частности среди них был Василий Игнатенко. История ликвидатора и его жены Людмилы стала основой для сериала "Чернобыль" от HBO. Однако Людмила Игнатенко подала в суд на создателей сериала. Историю жены ликвидатора ЧАЭС рассказывает 24 Канал.

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Игнатенко и "Чернобыльская молитва"

Известная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич создала книгу, посвященную трагедии на ЧАЭС – "Чернобыльская молитва". Начинает книгу именно история Людмилы Игнатенко. Тогда жена ликвидатора впервые поделилась своей историей. Сама женщина была против, но на это ее уговорили родители Василия.



Свадьба Василия и Людмилы Игнатенко / Архивное фото, "Локальная история"

Однако после выхода книги Людмила Игнатенко была возмущена результатом. По словам жены ликвидатора Василия Игнатенко, она просила писательницу не писать о том, что она тогда была беременной и что ребенок умер при рождении. Но этот эпизод вошел в книгу.

Также по словам Игнатенко, она рассказала Алексиевич отличную историю от той, что есть в книге.

Суд против HBO

Та история получила продолжение в 2019 году, когда состоялась премьера сериала Чернобыль, где главной героиней является как раз Людмила Игнатенко и ее покойный муж Василий. Дело в том, что авторы обратились за разрешением на использование историй к автору книги, из которой они брали материал для сценария, то есть к Светлане Алексиевич.

Интересно, что сама Алексиевич финальным результатом была возмущена, потому что ее имя не вошло в финальные титры фильма.

По словам Игнатенко, о том, что она стала главной героиней сериала, узнала лишь после премьеры. И тогда она страдала от повышенного внимания от журналистов.

Жена ликвидатора ЧАЭС говорит, что представители HBO несколько раз разговаривали с ней, просили стать консультанткой для создания фильма о Чернобыле. Однако о том, что ее история будет фактически главной в сериале – Людмила до последнего не знала.



Прототип Людмилы Игнатенко в сериале "Чернобыль" / Фото HBO

Поэтому после выхода сериала она подала в суд на HBO. Суды первых инстанций она проиграла, потом обратилась в Верховный суд, который отменил предыдущие решения и с мая 2024 года дело находится на повторном рассмотрении.