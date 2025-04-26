Этот день официально ввела Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016-го. Прошло уже 39 лет после катастрофы, но ее последствия заметны до сих пор, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Авария на Чернобыльской атомной электростанции

26 апреля 1986 года происходили испытания одной из систем безопасности. В 1:23 ночи, на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел один из самых страшных техногенных взрывов в истории человечества. В результате ошибок работников разрушилась часть реакторного блока и начался сильный пожар. Это повлекло мощный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Облако начало распространяться не только по территории Советского Союза, но и многими странами Европы. В воздух попало около 11 тонн ядерного топлива.

Трагедия в Чернобыле / Фото из Википедии

Количество пострадавших, по данным Украинского института национальной памяти, составляет более 8 миллионов жителей Украины, Беларуси и России, которые получили значительные дозы облучения, и около 500 тысяч человек, погибших от последствий радиации.

Первыми жертвами трагедии стали работники станции и пожарные, которые без средств индивидуальной защиты бросились тушить пожар. Согласно данным Украинского института национальной памяти около 600 тысяч человек официально признали ликвидаторами последствий аварии. Из них не менее 10% получили серьезные дозы облучения.

Ликвидаторы трагедии на ЧАЭС / Фото из Википедии

Советская власть сделала все возможное, чтобы скрыть трагедию. В течение первых двух дней об аварии не сообщали ни в Украине, ни за ее пределами. Зато менее чем через неделю после взрыва, а именно 1 мая, в Киеве провели праздничную демонстрацию, выведя на улицы тысячи людей, несмотря на заражение воздуха. Лишь впоследствии, уже во времена независимости Украины, стало возможным получить правдивую информацию о масштабах катастрофы.

14 декабря 1986 года над разрушенным реактором был возведен специальный защитный саркофаг, который должен был сдерживать выбросы радиоактивных веществ. Сейчас Чернобыльская АЭС полностью выведена из эксплуатации, а пространство вокруг нее превратилось в зону отчуждения.

ЧАЭС во времена полномасштабной войны

24 февраля 2022 года российские войска захватили территорию Чернобыльской АЭС, нарушив все международные нормы ядерной безопасности. Вооруженные солдаты удерживали объект в течение более месяца, а именно до 31 марта, используя его как военную базу. Во время оккупации россияне уничтожили техническую инфраструктуру, повредили линии электропередач, питавшие объект, а также препятствовали смене персонала, который работал в сверхсложных условиях. Более того, оккупанты рыли окопы в "Рыжем лесу" – одном из самых зараженных участков, что повлекло повышение уровня радиации. 31 марта российские войска покинули ЧАЭС, забрав в плен почти 170 человек, в частности украинских нацгвардейцев, которые охраняли станцию.

После временной оккупации в 2022 году Россия не прекратила провокаций в зоне отчуждения. Последний тревожный эпизод произошел 14 февраля 2025 года, когда российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие Чернобыльской атомной электростанции. Так, угроза повторной техногенной катастрофы снова встала перед Европой. Эти обстрелы демонстрируют абсолютное пренебрежение к нормам международного гуманитарного права и глобальной ядерной безопасности со стороны России. Действия врага являются актом терроризма, который должен получить надлежащую оценку международного сообщества.