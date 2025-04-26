Цей день офіційно запровадила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016-го. Минуло вже 39 років після катастрофи, але її наслідки помітні й досі, розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Дивіться також Покоління Чорнобиля: (не)офіційна історія катастрофи ЧАЕС

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції

26 квітня 1986 року відбувалися випробування однієї з систем безпеки. О 1:23 ночі, на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався один із найстрашніших техногенних вибухів в історії людства. Внаслідок помилок працівників зруйнувалася частина реакторного блоку та розпочалася сильна пожежа. Це спричинило потужний викид радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище. Хмара почала ширитися не лише територією Радянського Союзу, а й багатьма країнами Європи. У повітря потрапило близько 11 тонн ядерного палива.

Трагедія в Чорнобилі / Фото з Вікіпедії

Кількість постраждалих, за даними Українського інституту національної пам'яті, складає понад 8 мільйонів жителів України, Білорусі та Росії, які отримали значні дози опромінення, і близько 500 тисяч людей, що загинули від наслідків радіації.

Першими жертвами трагедії стали працівники станції та пожежники, які без засобів індивідуального захисту кинулися гасити пожежу. Згідно з даними Українського інституту національної пам'яті близько 600 тисяч людей офіційно визнали ліквідаторами наслідків аварії. З них не менше 10% отримали серйозні дози опромінення.

Ліквідатори трагедії на ЧАЕС / Фото з Вікіпедії

Радянська влада зробила усе можливе, щоб приховати трагедію. Протягом перших двох днів про аварію не повідомляли ані в Україні, ані за її межами. Натомість менш ніж через тиждень після вибуху, а саме 1 травня, у Києві провели святкову демонстрацію, вивівши на вулиці тисячі людей, попри зараження повітря. Лише згодом, уже за часів незалежності України, стало можливим отримати правдиву інформацію про масштаби катастрофи.

14 грудня 1986 року над зруйнованим реактором було зведено спеціальний захисний саркофаг, що мав стримувати викиди радіоактивних речовин. Наразі Чорнобильська АЕС повністю виведена з експлуатації, а простір навколо неї перетворився на зону відчуження.

ЧАЕС у часи повномасштабної війни

24 лютого 2022 року російські війська захопили територію Чорнобильської АЕС, порушивши всі міжнародні норми ядерної безпеки. Озброєні солдати утримували об'єкт протягом понад місяця, а саме до 31 березня, використовуючи його як військову базу. Під час окупації росіяни знищили технічну інфраструктуру, пошкодили лінії електропередач, що живили об'єкт, а також перешкоджали зміні персоналу, який працював у надскладних умовах. Ба більше, окупанти рили окопи в "Рудому лісі" – одній з найбільш заражених ділянок, що спричинило підвищення рівня радіації. 31 березня російські війська залишили ЧАЕС, забравши в полон майже 170 осіб, зокрема українських нацгвардійців, які охороняли станцію.

Після тимчасової окупації у 2022 році Росія не припинила провокацій у зоні відчуження. Останній тривожний епізод стався 14 лютого 2025 року, коли російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції. Так, загроза повторної техногенної катастрофи знову постала перед Європою. Ці обстріли демонструють абсолютну зневагу до норм міжнародного гуманітарного права та глобальної ядерної безпеки з боку Росії. Дії ворога є актом тероризму, який має отримати належну оцінку міжнародної спільноти.