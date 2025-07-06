"Чотириденка" в Україні: що потрібно зробити, щоб впровадити скорочений робочий тиждень

Багато європейських країн переходять на 4-денний робочий тиждень. Такий формат можуть почати використовувати і в Україні.

Секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни та голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловився про можливість впровадження "чотириденки" в нашій державі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.

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Як "чотириденку" можуть реалізувати в Україні

Данило Гетманцев також пояснив специфіку реалізації такого рішення стосовно робочого режиму в Україні. За його словами, впровадити його можна за домовленістю між бізнесом і працівниками. Також варто обговорити деталі такого режиму роботи, щоб у процесі не виникало непорозумінь.



В Україні може бути чотириденний робочий тиждень / Фото Рexels

Водночас про категоричні та обов'язкові зміни під час війни не йдеться, однак потрібно дати працівникам право вибору.

Тут може бути, як варіант збереження 40-годинного робочого тижня, але на 4 дні. Або варіант опційної домовленості між працівником і роботодавцем на інших умовах,

– додав Гетманцев.

Раніше нове дослідження показало, що чотириденний робочий тиждень сприяє підвищенню продуктивності, зменшенню плинності кадрів і балансу між роботою та особистим життям. Успішність впровадження чотириденного тижня залежить від розвиненості системи колективних переговорів у країні.

Дослідники також звернули увагу на демографічний контекст: з огляду на старіння населення в Європі, чотириденний тиждень може стати додатковим стимулом для літніх працівників залишатися у професії довше.