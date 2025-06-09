Одні з небагатьох в Україні: дніпровська IT-компанія перейшла на 4-денний робочий тиждень

Дніпровська IT-компанія You are launched офіційно перейшла на чотириденний робочий тиждень. Після тесту у 2022 році та вимушеної паузи через війну, команда знову наважилася скоротити робочі дні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на DOU.

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Як відбувався перехід до 4-денного робочого тижня

IT-компанія з Дніпра, яка спеціалізується на допомозі іноземним підприємцям і стартапам у запуску цифрових MVP-версій свого продукту, офіційно повернулася до чотириденного робочого тижня. Цю модель роботи команда вже випробовувала у 2022 році, однак через початок повномасштабної війни впровадження довелося відкласти.

У 2025 році ми знову наважилися на 4-денний тиждень – цього разу вже зваживши усі "за" та "проти". Наскільки нам відомо, ми серед небагатьох IT-компаній в Україні, які впровадили таку модель у воєнний час. Це рішення не було простим, але ми вважаємо, що воно варте обговорення,

– зазначає People Partner компанії Єлизавета Братуха.

IT-компанія з Дніпра ввела 4-денний робочий тиждень / Фото Unsplash

У You are launched пояснюють, що оцінюють ефективність роботи за кількома критеріями:

продуктивністю команди;

фінансовими результатами;

рівнем задоволеності клієнтів.

Хоча очікування від працівників дещо скоригували відповідно до нового графіка, основні метрики залишилися незмінними. Компанія щотижня моніторить показники, аби оперативно реагувати на зміни.

У команді вірять, що додатковий вихідний сприяє кращим рішенням та підвищенню якості роботи. За словами Єлизавети, це інвестиція у здоров’я, мотивацію та сталість результатів. У компанії сподіваються, що 4-денний робочий тиждень приживеться надовго.

Нагадаємо, що 4-денний робочий тиждень стає дедалі популярнішим у світі. Щонайменше 10 країн вже тестували, або впровадили таку модель роботи на постійній основі.