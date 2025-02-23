Повідомляє 24 Канал з посиланням на Condé Nast Traveler.

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Що відомо про рух 4 Day Week Global

Рух за запровадження чотириденного робочого тижня очолює організація 4 Day Week Global, яка наприкінці 2023 року розпочала свою кампанію в Німеччині.

Активісти просувають принцип "100-80-100", що передбачає збереження 100% заробітної плати, скорочення робочого часу до 80% та 100% продуктивності.

Рух надихається успішними експериментами з коротким робочим тижнем у Великій Британії, Іспанії та Португалії. Вони продемонстрували, що працівники, працюючи трохи менше, стали більш задоволеними балансом між особистим життям і роботою, а тому працюють ефективніше, виконуючи ту ж кількість роботи за меншу кількість робочих годин.

У публікації також аналізується досвід 10 країн, які в різних формах тестували скорочений робочий тиждень.

У світі активно переходять на 4-денний робочий тиждень / Фото Unsplash

Які країни тестували та впровадили чотириденку

Японія. З квітня 2025 року в Токіо державні службовці працюватимуть за 4-денним графіком. Ініціатива, оголошена в грудні 2024 року, спрямована на розв'язання проблеми низької народжуваності та запобігання випадкам передчасної смерті від перевтоми.

Бельгія. Це перша європейська країна, яка у 2022 році на законодавчому рівні впровадила 4-денний робочий тиждень у межах зусиль відновлення після пандемії. Працівники, як і раніше, зобов’язані відпрацьовувати 40 годин на тиждень, проте можуть розподіляти їх так, щоб працювати лише чотири дні.

Німеччина. У межах шестимісячного експерименту 41 компанія випробувала 4-денний робочий тиждень у 2023 – 2024 роках. Результати виявилися настільки позитивними, що 73% компаній вирішили продовжити цю практику після завершення програми.

Дедалі більше країн тестують 4-денний робочий тиждень / Фото Unsplash

Ісландія. Тестування скороченого робочого тижня тривало з 2015 до 2019 року. Зрештою до 2022 року понад 51% ісландських працівників перейшли на 4-денний робочий тиждень, що сприяло покращенню їхнього добробуту та підвищенню продуктивності.

Данія. Хоча офіційно країна не впроваджувала 4-денний робочий тиждень, середня тривалість робочого тижня тут і без того становить лише 37 годин.

Австралія. У серпні 2022 року 26 австралійських компаній розпочали тестування 4-денного робочого тижня в межах пілотної програми.

Іспанія. У 2023 році у Валенсії провели експеримент із 4-денним графіком, який охопив 360 000 працівників. Наразі уряд запускає трирічну програму, що має заохотити компанії до впровадження цієї моделі.

4-денний робочий тиждень підвищує продуктивність працівників / Фото Unsplash

ОАЕ. У січні 2022 року місто Шарджа стало першим у країні, яке перевело державних службовців на 4-денний робочий тиждень. Це викликало дискусії про можливість ширшого розгортання цієї практики.

Нідерланди. У цій країні найкоротший середній робочий тиждень у світі – 29 годин. Законодавство дозволяє працівникам обирати неповний робочий день, якщо роботодавець не зможе надати "суттєвих ділових причин" проти цього.

Велика Британія. Експеримент із 4-денним робочим тижнем у 2022 році став найбільшим у світі. У ньому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 000 працівників. Завдяки успіху ініціативи багато компаній запровадили цю модель на постійній основі. Велика Британія продемонструвала, що пробна модель успішна для всіх типів бізнесу: від продовольчих магазинів до технологічних фірм.