Цей льодяник Chupa Chups майже неможливо відкрити: що ховалося під надміцною упаковкою

Розгорнути льодяник Chupa Chups для багатьох завжди було своєрідним випробуванням. Ця особливість упаковки роками ставала приводом для жартів у мережі.

Тому бренд вирішив обіграти власний недолік у незвичний спосіб і створив для цього надзвичайно складну для відкриття упаковку, щоб презентувати нову упаковку, розповідає Creapills.

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Як Chupa Chups використав недолік своєї упаковки?

Компанія Chupa Chups вирішила використати проблему із важкістю розгортанням їх льодяників як основу для нової рекламної кампанії. Разом з агентством BBH London бренд представив лімітовану серію Chupa Chups Impossible, яку називає найважчим для відкриття льодяником в історії.

Як виглядав Chupa Chups Impossible: дивіться відео

Для цього було створено упаковку, яку назвали "фінальним босом" серед обгорток. Льодяник помістили в оболонку з вуглецевого композиту, обмотали арамідними волокнами, що застосовуються, зокрема, у виробництві бронежилетів, після чого покрили карбідом кремнію та занурили у рідку гуму.

У результаті було створено упаковку, яка витримує порізи лезом, вплив вогню та низку інших зовнішніх факторів.

Втім, за всіма цими захисними шарами ховалася головна новинка – оновлена упаковка Chupa Chups, яку зробили значно простішою та зручнішою для відкривання.

Chupa Chups перетворили головну проблему на маркетинговий хід / Фото GettyImages

У такий спосіб бренд із самоіронією презентував спрощену упаковку. Так компанія перетворила давній привід для нарікань на ефектний маркетинговий хід.

Для додаткового розголосу Chupa Chups відправила "броньовані" льодяники популярним блогерам, які у своїх відео намагалися їх відкрити.