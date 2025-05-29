Ви їх точно чули – просто не знали: у яких світових проєктах звучать пісні "ДахиБрахи"

Музику українського гурту "ДахаБраха" нерідко можна почути у світових серіалах і рекламних кампаніях. Воно і не дивно, адже їхнє унікальне звучання ідеально вписується в атмосферу кіно.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Загону кіноманів" у TikTok.

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Де звучали пісні "ДахиБрахи"

Учасники колективу "ДахаБраха" зізнавалися, що ще під час створення свого першого альбому, вони усвідомлювали, що це музика, яка ідеально пасує для кіно. Та оскільки в Україні тоді кіновиробництво перебувало в занепаді, першими пісні гурту почали помічати саме іноземні режисери.

Так, у другій серії третього сезону серіалу "Фарго" звучить пісня "Шо з-под дуба", яка органічно вписується в атмосферу сцени з обманом і втечею.

"ДахаБраха" виконують пісню "Шо з-под дуба": дивіться відео

Ця ж композиція прикрасила й рекламу косметичного бренду "Хаус-99", заснованого самим Девідом Бекхемом.

У рекламі косметичного бренду "Хаус-99" використали пісню "ДахиБрахи": дивіться відео

Ще один приклад – модний дім ELIE SAAB, який у 2020 році використав відразу дві пісні гурту для презентації нової колекції одягу. Мовиться про "Сонет" та "Бейбі".

ELIE SAAB використала в рекламі нової колекції музику "ДахиБрахи": дивіться відео

До слова, у TikTok знову став популярним гурт Kazaky. В мережі набула популярності пісня Milk-Choc, яка була випущена ще у 2017 році.