Свою співочу кар'єру Віктор Павлік почав у 1992 році. Більше про цей період творчості музиканта розповість 24 Канал з посиланням на блог Руслана Ляча.

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Як починав кар'єру Віктор Павлік

У 1992 році Віктор Павлік став солістом гурту "Анна Марія" при Тернопільській обласній філармонії. У 1994 році колектив назвали найпопулярнішим поп-гуртом України після того, як популярності набула пісня "Ти подобаєшся мені".

Віктор Павлік та "Анна Марія" – "Ти подобаєшся мені": дивіться відео

Однак попри те, що "Анна Марія" вважалася поп-гуртом, колектив експериментував з різними жанрами. Наприклад, є в їхній дискографії є і рок-балади, при чому – англійською.

"Анна Марія" – I saw my coming day: дивіться відео

Також в репертуарі гурту був і рок-н-рол. Наприклад – пісня "Чорні окуляри".

"Анна Марія" – "Чорні окуляри": дивіться відео

Солістом гурту "Анна Марія" Віктор Павлік був до 1995 року. У 1996 році він випустив сольну пісню "Шикидим", котра стала популярною, а ще через рік вийшов сольний однойменний альбом.