Помітили не всі: чому Дамблдора у Гаррі Поттері зіграли одразу два актори

Альбус Дамблдор є одним із найвідоміших персонажів всесвіту Гаррі Поттера, однак багато хто не знає, що у кіно його втілили два різні актори. У перших двох фільмах роль директора Гоґвортсу виконав ірландський актор Річард Гарріс, а в наступних шести стрічках його замінив Майкл Гембон.

Про те, чому Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера зіграли одразу два актори, розповідає ScreenRant.

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Чому роль Дамблдора виконували два різні актори?

Спершу Гарріс не був упевнений, чи погоджуватися на зйомки через проблеми зі здоров'ям, але остаточне рішення допомогла ухвалити його маленька онучка. Актор ідеально втілив образ видатного чарівника та наставника у фільмах "Гаррі Поттер і філософський камінь" та "Гаррі Поттер і таємна кімната".

Проте незадовго до виходу другої частини, восени 2002 року, його здоров'я різко погіршилося. Після госпіталізації лікарі діагностували в актора лімфому Ходжкіна. Попри хворобу Гарріс сподівався повернутися до ролі та навіть просив режисера "В'язня Азкабану" Альфонсо Куарона не шукати йому заміну.

Річард Гарріс у ролі Дамблдора / Фото GettyImages

На жаль, здійснити ці плани не вдалося. Річард Гарріс помер у віці 72 років лише через кілька місяців після свого прохання залишити за ним роль Дамблдора. Після його смерті творці франшизи були змушені терміново шукати нового виконавця, який зміг би завершити історію персонажа. Це рішення вимагало великої обережності, адже потрібно було забезпечити якомога плавнішу заміну в екранному образі.

Кого розглядали на роль Дамблдора?

Пошуки нового актора тривали кілька місяців. Серед головних претендентів називали Крістофера Лі, однак він не зміг приєднатися до проєкту через зйомки в іншому проєкті. Також студія зверталася до Ієна Маккеллена, але він відмовився від ролі, оскільки не хотів замінювати Гарріса, з яким за життя мав непрості стосунки.

Згодом розглядали кандидатуру Пітера О'Тула, однак через його поважний вік і стан здоров'я продюсери зрештою зробили вибір на користь Майкла Гембона. Саме він зіграв Дамблдора в усіх наступних шести фільмах.

Майкл Гембон у ролі Дамблдора / Фото Wizardind World

Гамбон одразу вирішив не наслідувати манеру гри свого попередника, а навпаки – зробив Дамблдора своїм власним персонажем. Із часом глядачі звикли до нового образу, а сам актор залишався незмінним виконавцем ролі до подій фільму "Гаррі Поттер і напівкровний принц", у якому директор Гоґвортсу загинув.