О том, почему роль Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере сыграли сразу два актера, рассказывает ScreenRant.

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Почему роль Дамблдора исполняли два разных актера?

Сначала Харрис не был уверен, стоит ли соглашаться на съемки из-за проблем со здоровьем, но окончательное решение помогла принять его маленькая внучка. Актер идеально воплотил образ выдающегося волшебника и наставника в фильмах "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната".

Однако незадолго до выхода второй части, осенью 2002 года, его здоровье резко ухудшилось. После госпитализации врачи диагностировали у актера лимфому Ходжкина. Несмотря на болезнь, Харрис надеялся вернуться к роли и даже просил режиссера "Узника Азкабана" Альфонсо Куарона не искать ему замену.

Ричард Харрис в роли Дамблдора / Фото GettyImages

К сожалению, осуществить эти планы не удалось. Ричард Харрис скончался в возрасте 72 лет всего через несколько месяцев после своей просьбы оставить за ним роль Дамблдора. После его смерти создатели франшизы были вынуждены срочно искать нового исполнителя, который смог бы завершить историю персонажа. Это решение требовало большой осторожности, ведь нужно было обеспечить как можно более плавную смену в экранном образе.

Кого рассматривали на роль Дамблдора?

Поиски нового актера длились несколько месяцев. Среди главных претендентов называли Кристофера Ли, однако он не смог присоединиться к проекту из-за съемок в другом проекте. Также студия обращалась к Иэну Маккеллену, но он отказался от роли, поскольку не хотел заменять Харриса, с которым при жизни у него были непростые отношения.

Впоследствии рассматривали кандидатуру Питера О'Тула, однако из-за его преклонного возраста и состояния здоровья продюсеры в итоге сделали выбор в пользу Майкла Хэмбона. Именно он сыграл Дамблдора во всех последующих шести фильмах.

Майкл Хэмбон в роли Дамблдора / Фото Wizardind World

Гэмбон сразу решил не подражать манере игры своего предшественника, а наоборот – сделал Дамблдора своим собственным персонажем. Со временем зрители привыкли к новому образу, а сам актер оставался неизменным исполнителем роли до событий фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка", в котором директор Хогвартса погиб.