Тренди Будь у тренді Які українські імена були популярними тисячу років тому: деякі з них досі в тренді
15 жовтня, 22:09
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Які українські імена були популярними тисячу років тому: деякі з них досі в тренді

Аліна Кулеба

Імена, які сьогодні здаються звичними, мають давню історію. А тисячу років тому на українських землях людей називали інакше: поряд із християнськими іменами існували слов'янські, пов'язані з силою, миром, славою та уявленнями про майбутнє дитини.

У часи Київської Русі імена могли багато розповісти про людину та її родину. Частина давніх імен зникла з ужитку, інші пережили століття й залишилися популярними донині, повідомляє 24 Канал

Які імена давали хлопчикам?

У княжу добу поширеними були слов'янські імена, утворені з двох частин. У них часто закладали побажання слави, сили, добробуту або мудрості. Такі імена нерідко носили князі та представники знаті. 

Володимир – ім'я пов'язують зі слов'янськими основами "володіти" та "мир". 

Ярослав – поєднує частини "яр" і "слав", пов'язані з силою та славою. 

Святослав – ім'я зі значенням святої або священної слави. 

Всеволод – ім'я, яке традиційно тлумачать як "той, хто володіє всім". 

Ростислав пов'язане зі зростанням і славою. 

Мстислав – давнє княже ім'я, яке збереглося в історичних джерелах. 

Серед відомих носіїв таких імен – Володимир Великий, Ярослав Мудрий і Святослав Ігорович. Втім, це не рейтинг найпопулярніших імен серед усього населення, а приклади імен, зафіксованих в історії Київської Русі. 

А як називали дівчат? 

Жіночі імена теж мали слов'янське походження. У князівських родинах траплялися імена, утворені за тією самою моделлю, що й чоловічі. 

Ольга ім'я скандинавського походження, яке стало відомим на Русі завдяки княгині Ользі. 

Либідь – ім'я легендарної сестри засновників Києва, відоме з літописного переказу. 

Добрава – давнє слов'янське ім'я, утворене від кореня "добро". 

Святослава – жіноча форма імені Святослав. 

Верхуслава рідкісне давнє ім'я, зафіксоване в історичних матеріалах. 

Горислава – слов'янське двоосновне ім'я, утворене з частин "горіти" та "слава". 

Неждан, Некрас і Захворай: які незвичні імена давали дітям наші предки 

Тисячу років тому ім'я могло бути не лише способом звернутися до людини, а й своєрідним побажанням або оберегом. 

Деякі слов'янські імена сьогодні звучать незвично, адже за ними стояли давні вірування та уявлення про те, як захистити дитину від нещасть. Наприклад, Ждан означало довгоочікувану дитину, а Неждан пов'язували з несподіваною появою малюка. 

Імена Некрас і Нелюб могли належати до так званих охоронних імен: предки вірили, що непривабливе або небажане значення здатне відвернути злі сили. 

Ім'я Нечай також пов’язують із поняттям несподіванки. Траплялися й імена, утворені від назв тварин, рослин або природних явищ, наприклад, Лев, Орел чи Зима

Чому з'явилися імена Іван, Марія та Михайло? 

Після хрещення Русі наприкінці X століття почали поширюватися християнські імена грецького, латинського та давньоєврейського походження. Вони прийшли разом із новою релігією, однак слов'янські імена не зникли відразу – упродовж століть обидві традиції існували паралельно. 

Тому в історичних джерелах можна зустріти людей із двома іменами: одним слов'янським, іншим – християнським. Наприклад, князь Володимир мав хрестильне ім'я Василь, а Ярослав Мудрий – Георгій. 