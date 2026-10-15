Во времена Киевской Руси имена могли многое рассказать о человеке и его семье. Часть древних имен вышла из употребления, другие пережили века и остаются популярными по сей день, сообщает 24 Канал.
Какие имена давали мальчикам?
В княжескую эпоху были распространены славянские имена, состоящие из двух частей. В них часто заложили пожелания славы, силы, благополучия или мудрости. Такие имена нередко носили князья и представители знати.
Владимир – имя связывают со славянскими корнями "владеть" и "мир".
Ярослав – сочетает в себе части "яр" и "слав", связанные с силой и славой.
Святослав – имя, означающее святую или священную славу.
Всеволод – имя, которое традиционно толкуют как "тот, кто владеет всем".
Ростислав – имя, связанное с ростом и славой.
Мстислав – древнее княжеское имя, сохранившееся в исторических источниках.
Среди известных носителей таких имен – Владимир Великий, Ярослав Мудрый и Святослав Игоревич. Впрочем, это не рейтинг самых популярных имен среди всего населения, а примеры имен, зафиксированных в истории Киевской Руси.
А как называли девушек?
Женские имена тоже имели славянское происхождение. В княжеских семьях встречались имена, образованные по той же модели, что и мужские.
Ольга – имя скандинавского происхождения, которое стало известным на Руси благодаря княгине Ольге.
Лыбидь – имя легендарной сестры основателей Киева, известное из летописных преданий.
Добрава – древнее славянское имя, образованное от корня "добро".
Святослава – женская форма имени Святослав.
Верхуслава – редкое древнее имя, зафиксированное в исторических материалах.
Горислава – славянское двусоставное имя, образованное из частей "гореть" и "слава".
Неждан, Некрас и Захворай: какие необычные имена давали детям наши предки
Тысячу лет назад имя могло быть не только способом обратиться к человеку, но и своеобразным пожеланием или оберегом.
Некоторые славянские имена сегодня звучат необычно, ведь за ними стояли древние верования и представления о том, как защитить ребенка от несчастий. Например, Ждан означало долгожданного ребенка, а Неждан связывали с неожиданным появлением малыша.
Имена Некрас и Нелюб могли относиться к так называемым защитным именам: предки верили, что непривлекательное или нежелательное значение способно отвратить злые силы.
Имя Нечай также связывают с понятием неожиданности. Встречались и имена, образованные от названий животных, растений или природных явлений, например, Лев, Орел или Зима.
Почему появились имена Иван, Мария и Михаил?
После крещения Руси в конце X века начали распространяться христианские имена греческого, латинского и древнееврейского происхождения. Они пришли вместе с новой религией, однако славянские имена не исчезли сразу – на протяжении веков обе традиции существовали параллельно.
Поэтому в исторических источниках можно встретить людей с двумя именами: одним славянским, другим – христианским. Например, князь Владимир имел крестильное имя Василий, а Ярослав Мудрый – Георгий.