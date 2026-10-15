Во времена Киевской Руси имена могли многое рассказать о человеке и его семье. Часть древних имен вышла из употребления, другие пережили века и остаются популярными по сей день, сообщает 24 Канал.

Какие имена давали мальчикам?

В княжескую эпоху были распространены славянские имена, состоящие из двух частей. В них часто заложили пожелания славы, силы, благополучия или мудрости. Такие имена нередко носили князья и представители знати.

Владимир – имя связывают со славянскими корнями "владеть" и "мир".

Ярослав – сочетает в себе части "яр" и "слав", связанные с силой и славой.

Святослав – имя, означающее святую или священную славу.

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Всеволод – имя, которое традиционно толкуют как "тот, кто владеет всем".

Ростислав – имя, связанное с ростом и славой.

Мстислав – древнее княжеское имя, сохранившееся в исторических источниках.

Среди известных носителей таких имен – Владимир Великий, Ярослав Мудрый и Святослав Игоревич. Впрочем, это не рейтинг самых популярных имен среди всего населения, а примеры имен, зафиксированных в истории Киевской Руси.

А как называли девушек?

Женские имена тоже имели славянское происхождение. В княжеских семьях встречались имена, образованные по той же модели, что и мужские.

Ольга имя скандинавского происхождения, которое стало известным на Руси благодаря княгине Ольге.

Лыбидь имя легендарной сестры основателей Киева, известное из летописных преданий.

Добрава древнее славянское имя, образованное от корня "добро".

Святослава – женская форма имени Святослав.

Верхуслава редкое древнее имя, зафиксированное в исторических материалах.

Горислава – славянское двусоставное имя, образованное из частей "гореть" и "слава".

Неждан, Некрас и Захворай: какие необычные имена давали детям наши предки

Тысячу лет назад имя могло быть не только способом обратиться к человеку, но и своеобразным пожеланием или оберегом.

Некоторые славянские имена сегодня звучат необычно, ведь за ними стояли древние верования и представления о том, как защитить ребенка от несчастий. Например, Ждан означало долгожданного ребенка, а Неждан связывали с неожиданным появлением малыша.

Имена Некрас и Нелюб могли относиться к так называемым защитным именам: предки верили, что непривлекательное или нежелательное значение способно отвратить злые силы.

Имя Нечай также связывают с понятием неожиданности. Встречались и имена, образованные от названий животных, растений или природных явлений, например, Лев, Орел или Зима.

Почему появились имена Иван, Мария и Михаил?

После крещения Руси в конце X века начали распространяться христианские имена греческого, латинского и древнееврейского происхождения. Они пришли вместе с новой религией, однако славянские имена не исчезли сразу – на протяжении веков обе традиции существовали параллельно.

Поэтому в исторических источниках можно встретить людей с двумя именами: одним славянским, другим – христианским. Например, князь Владимир имел крестильное имя Василий, а Ярослав Мудрый – Георгий.