Всесвітній день піци: в якому італійському місті народилася страва, яка підкорила світ

17 січня у світі відзначають Всесвітній день піци. Для Італії ця дата є справжнім гастрономічним святом, а для різних країн – це спосіб згадати історію страви й посмакувати улюбленою піцою.

Історія піци почалася ще задовго до того, як вона набула знайомого нам вигляду, пише 24 Канал з посиланням на Hello Fresh. Ще з давніх часів люди пекли коржі з різною начинкою, а перша згадка слова "піца" датується ще 997 роком до нашої ери.

Читайте також Не груша та не зелень: що таке бергамот і чому він асоціюється з чаєм

Де народилася справжня піца?

Втім, та піца, яку знає сьогодні увесь світ, з’явилася значно пізніше – у Неаполі XVIII століття. У ті часи місто почало активно зростати через наплив селян, тому бідні верстви населення потребували дешевої й поживної піци. Тоді вуличні торговці почали продавати прості коржі з начинкою, відрізаючи покупцям шматочок.

Начинки тоді були максимально простими: сіль, часник, сир чи базилік. Помідори з’явилися не одразу. Європейці не дуже їх сприймали після завезення з Америки, але через низький попит томати коштували дешево, тому швидко стали улюбленим інгредієнтом серед бідняків. Приблизно з цього моменту піца почала набувати свого культового вигляду.

Яка піца змінила історію?

У популяризації піци важливу роль зіграв 1889 рік. Під час візиту до Неаполя король Умберто I та королева Маргарита Савойська вирішили відпочити від вишуканої французької кухні й скуштували місцеву піцу. Піцайоло Раффаеле Еспозіто з піцерії Вrandi приготував для них 3 різні піци.

Одна з них поєднувала помідори, моцарелу й базилік – ці інгредієнти символізували кольори італійського прапора. Ця піца найбільше сподобалася королеві й отримала назву "Маргарита". Королева була настільки захоплена стравою, що надіслала кухарю листа подяки, який зберігається в закладі й донині. І хоч ця піца не стала одразу гастрономічним хітом країни, шлях до її слави став незворотним.



Піца "Маргарита" є класикою / Фото Pexels

Якою була перша піцерія у світі?

Хоч і піцерія Вrandi прославила піцу, першість належить іншому закладу. Вперше піцерію відкрили у 1738 році в Неаполі. Вона називається Antica Pizzeria Port’Alba та вважається найстарішою піцою у світі. Кажуть, що сюди навіть навідувався король Фердинанд II Обох Сицилій, бажаючи скуштувати їду простих людей.

Вже у 2004 році Неаполь закріпив за собою статус гастрономічної спадщини, ухваливши правила приготування справжньої неаполітанської піци. Вона має бути круглою, випікатися в дерев’яній печі при температурі понад 485 градусів та готуватися з чітко визначених інгредієнтів. Тепер їжа для бідняків перетворилася на світову легенду.

Яку піцу люблять знаменитості?

Відомі знаменитості обожнюють піцу. Кім Кардашян любить ласувати сирною піцою, Девід Бекхем обожнює "Маргариту", Ріанна та Джастін Бібер обирають "Папероні", а Дженніфер Лоуренс – "Папероні з сиром", а от "Дрейк" робить ставку на "Гавайську" піцу.

Що ще варто прочитати?