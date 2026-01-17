Укр Рус
Тренды Фудтренды Всемирный день пиццы: в каком итальянском городе родилось блюдо, которое покорило мир
17 января, 14:42
4

Всемирный день пиццы: в каком итальянском городе родилось блюдо, которое покорило мир

Юлия Турелык
Основні тези
  • Современная пицца появилась в Неаполе в XVIII веке как дешевая еда для бедных, с простыми начинками, такими как соль и сыр.
  • Пицца "Маргарита" стала популярной после того, как ее попробовала королева Маргарита Савойская в 1889 году, а первая пиццерия была открыта в Неаполе в 1738 году.

17 января в мире отмечают Всемирный день пиццы. Для Италии эта дата является настоящим гастрономическим праздником, а для разных стран – это способ вспомнить историю блюда и насладиться любимой пиццей.

История пиццы началась еще задолго до того, как она приобрела знакомый нам вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Hello Fresh. Еще с древних времен люди пекли лепешки с различной начинкой, а первое упоминание слова "пицца" датируется еще 997 годом до нашей эры.

Читайте также Не груша и не зелень: что такое бергамот и почему он ассоциируется с чаем

Где родилась настоящая пицца?

Впрочем, и пицца, которую знает сегодня весь мир, появилась значительно позже – в Неаполе XVIII века. В те времена город начал активно расти из-за наплыва крестьян, поэтому бедные слои населения нуждались в дешевой и питательной пицце. Тогда уличные торговцы начали продавать простые лепешки с начинкой, отрезая покупателям кусочек.

Начинки тогда были максимально простыми: соль, чеснок, сыр или базилик. Помидоры появились не сразу. Европейцы не очень их воспринимали после завоза из Америки, но из-за низкого спроса томаты стоили дешево, поэтому быстро стали любимым ингредиентом среди бедняков. Примерно с этого момента пицца начала приобретать свой культовый вид.

Какая пицца изменила историю?

В популяризации пиццы важную роль сыграл 1889 год. Во время визита в Неаполь король Умберто I и королева Маргарита Савойская решили отдохнуть от изысканной французской кухни и попробовали местную пиццу. Пиццайоло Раффаэле Эспозито из пиццерии Вгпԁі приготовил для них 3 разные пиццы.

Одна из них сочетала помидоры, моцареллу и базилик – эти ингредиенты символизировали цвета итальянского флага. Эта пицца больше всего понравилась королеве и получила название "Маргарита". Королева была настолько восхищена блюдом, что прислала повару благодарственное письмо, которое хранится в заведении и по сей день. И хотя эта пицца не стала сразу гастрономическим хитом страны, путь к ее славе стал необратимым.


Пицца "Маргарита" является классикой / Фото Pexels

Какой была первая пиццерия в мире?

Хотя и пиццерия Вгпԁі прославила пиццу, первенство принадлежит другому заведению. Впервые пиццерию открыли в 1738 году в Неаполе. Она называется Antica Pizzeria Port'Alba и считается старейшей пиццей в мире. Говорят, что сюда даже наведывался король Фердинанд II Обеих Сицилий, желая попробовать еду простых людей.

Уже в 2004 году Неаполь закрепил за собой статус гастрономического наследия, приняв правила приготовления настоящей неаполитанской пиццы. Она должна быть круглой, выпекаться в деревянной печи при температуре более 485 градусов и готовиться из четко определенных ингредиентов. Теперь еда для бедняков превратилась в мировую легенду.

Какую пиццу любят знаменитости?

Известные знаменитости обожают пиццу. Ким Кардашян любит лакомиться сырной пиццей, Дэвид Бекхэм обожает "Маргариту", Рианна и Джастин Бибер выбирают "Паперони", а Дженнифер Лоуренс – "Паперони с сыром", а вот "Дрейк" делает ставку на "Гавайскую" пиццу.

Что еще стоит прочитать?

Часті питання

Когда впервые упомянуто слово 'пицца'?

Первое упоминание слова 'пицца' датируется еще 997 годом до нашей эры.

Какая пицца стала популярной благодаря королеве Маргарите?

Пицца, которая сочетала помидоры, моцареллу и базилик, получила название 'Маргарита' после того, как понравилась королеве Маргарите Савойской во время визита в Неаполь в 1889 году.

Какая пиццерия считается первой в мире?

Antica Pizzeria Port'Alba, открытая в 1738 году в Неаполе, считается старейшей пиццерией в мире.