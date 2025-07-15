Не без Росії: куди зникли останки Володимира Великого та княгині Ольги

Володимир Великий та його бабуся княгиня Ольга є одними з найвідоміших постатей в українській історії. Проте ж виникає питання – а де ж останки цих правителів?

Володимир Великий був похований у спорудженій ним Десятинній церкві, там же й перепоховали його бабусю княгиню Ольгу. Де зараз останки князів – розповість 24 Канал.

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Де зараз останки київських князів?

У 1240 році під час монгольської навали на Київ, останки князів сховали у підземеллі Десятинної церкви, а після її зруйнування поховання вважалися втраченими. І лише у XVII столітті за ініціативи митрополита Петра Могили відбулися розкопки на місці Десятинної церкви, де були виявлені поховання Володимира, його дружини Анни та бабусі Ольги.

За переказами, останки Ольги перепоховали за наказом синоду РПЦ і місце нового спочинку княгині невідоме. Тому останки великої княгині, котра канонізована як рівноапостольна свята, втрачені.



Як виглядала Десятинна церква / Колаж Вишгородського історико-культурного заповідника

Водночас останки князя Володимира стали святинею, і їх за задумом Петра Могили мали б зберігати у відновленій Десятинній церкві, проте проєкт втілити не вдалося через смерть митрополита. До ХХ століття останки князя зберігалися у Києві як мощі й найбільшою реліквією був череп князя. Однак у 1930-х роках мощі вивезли у Росію в лабораторію Михайла Герасимова для нібито реконструкції обличчя Володимира Великого і там реліквія була "втрачена". Тобто Росія просто вкрала останки князя.

Частина його мощей зберігалася в Росії і свого часу на прохання очільника УПЦ МП Володимира (Сабодана) до Києво-Печерської Лаври була передана частка мощей князя, яка зберігається в Успенському соборі.