14 липня 1995 року Володимир (Романюк) помер і постало питання про місце поховання очільника УПЦ КП. За традицією релігійних діячів хоронять біля релігійних споруд, натомість влада пропонувала Байкове кладовище. Тому похорон патріарха закінчився кровопролиттям, розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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Чому патріарха поховали біля входу до Софійського собору

З огляду на вплив РПЦ в Україні, тодішня влада не визнавала патріарха Володимира як релігійного лідера, тому й пропонувала для поховання місце на Байковому кладовищі. Проте прихильники патріарха були переконані, що він має бути похований у Видубицькому монастирі або в Києво-Печерській Лаврі чи Софії Київській. Проте влада дозволила лише на Байковому кладовищі.



Володимир Романюк / Фото УІНП

У день похорону Володимира президент Кучма та інші високопосадовці покинули Київ. Водночас після панахиди траурна процесія замість Байкового кладовища звернула у бік Софійського собору. Між "беркутівцями" та представниками УНА-УНСО почалися сутички.

Силовиків було чимало на території собору і в них було завдання не допустити поховання патріарха Володимира там. Тіло покійного належало поховати до заходу сонця, тому в учасників процесії не залишилося іншого вибору крім як копати могилу біля воріт.



Сутички на похороні Володимира Романюка / Фото УІНП

Коли ж могила була готова і труну з тілом патріарха опустили туди, силовики з території собору пішли в атаку. Біля могили залишилися кілька людей, серед яких був Вячеслав Чорновіл. Вони руками засипали могилу. Ексгумувати тіло Володимира (Романюка) ніхто не наважився. За останні роки неодноразово порушувалося питання про перепоховання патріарха, проте рішень немає і він й далі спочиває під вхідною брамою Софії Київської.