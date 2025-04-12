Ні СРСР, ні США не полетіли б у космос без українців: хто вони – українські батьки космонавтики

12 квітня 1961 році відбувся перший в історії політ людини у космос. Через кілька років вперше людина висадилася на місяці. І це були запеклі змагання СРСР та США за першість. Однак обоє здійснили свої місії завдяки українцям.

І мова йде про Юрія Кондратюка та Сергія Корольова. Чому без них людство б не полетіло в космос – розповідає 24 Канал.

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Як українці опановували космос

Олександр Шаргей народився у Полтаві. Після закінчення гімназії був призваний в армію Російської імперії під час Першої світової війни. То ж під час більшовицького перевороту з допомогою мами підробив документи на ім'я Юрія Кондратюка, аби уникнути репресій та приховати офіцерське минуле в імперській армії.

У 1929 році світ побачила видана власним коштом Кондратюка праця "Завоювання міжпланетних просторів", в якій він розрахував траєкторію польоту на місяць. Саме ці розрахунки, які ще називають "траса Кондратюка" і використали американці в 1969 році, готуючи висадку на Місяць в межах програми "Аполлон"



Юрій Кондратюк / Архівне фото

Цікаво, що на честь Кондратюка назвали кратер на місяці, а один із керівників програми "Аполлон" Джон Хуболт наголошував, що використовували ідеї українця.

Сам Кондратюк, на жаль, загинув під час Другої світової війни, в ході якої він воював у радянській армії.

Сергій Корольов, який родом з Житомира, взагалі очолив першу космічну програму СРСР. Видатний інженер керував першими запусками міжконтинентальної балістичної ракети та першого штучного супутника. І під керівництвом Корольова у космос полетів Юрій Гагарін.



Сергій Корольов / Архівне фото

Цікаво, що в часи Сталіна Корольов з 1938 по 1944 роки провів у таборах. Але все ж наприкінці Другої світової війни його випустили. Однак росіяни досі намагаються привласнити собі і Корольова, і його спадщину. А прах видатного вченого спочиває у кремлівській стіні.