Що більше ви ділитеся інформацією з ботам, як ChatGPT, тим кориснішими вони можуть бути. Однак деякою інформацією особливо ризиковано ділитися з ШІ, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Яку інформацію не варто розкривати

Інформація, що посвідчує особу – водійське посвідчення і паспорт, а також дата народження, адреса та номер телефону. Деякі чат-боти вміють їх редагувати.

Медичні результати. Конфіденційність є основною цінністю в охороні здоров'я, щоб запобігти дискримінації та збентеженню. Але чат-боти, як правило, не є частиною спеціального захисту, що надається медичним даним.

Якщо у вас є спокуса попросити ШІ інтерпретувати результати лабораторних досліджень, обріжте зображення або відредагуйте документ перед завантаженням.



Яку інформацію не варто розкривати / Фото iStock

Фінансові рахунки. Оберігайте номери своїх банківських та інвестиційних рахунків, які можуть бути використані для моніторингу або доступу до ваших коштів.

Корпоративна інформація, що є власністю компанії. Якщо ви використовуєте основні версії популярних чат-ботів для робочих цілей, ви можете ненавмисно розкрити дані клієнтів або непублічну комерційну таємницю – навіть під час написання електронного листа.

Компанія Samsung заборонила ChatGPT після того, як один з інженерів злив внутрішній вихідний код сервісу. Якщо штучний інтелект корисний у вашій роботі, ваша компанія повинна підписатися на корпоративну версію або мати свій власний штучний інтелект із захистом, що відповідає специфіці компанії.



П'ять речей, про які не варто розповідати ChatGPT / Фото iStock

Логіни. З появою ШІ-агентів, здатних виконувати реальні завдання, з'явилося більше причин передавати облікові дані чат-боту. Ці сервіси не були створені як цифрові сховища – зберігайте свої паролі, PIN-коди та питання безпеки у менеджері паролів.

Також експерти рекомендують видаляти чати з ботами та використовувати тимчасовий чат, що схожий на режим інкогніто у вашому браузері.