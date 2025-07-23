Ніхто не чекав такого від зірки "Гаррі Поттера": шокуючі ролі, які зіграв Деніел Редкліфф

Понад десять років Деніел Редкліфф втілював на екрані образ юного чарівника в серії фільмів про Гаррі Поттера, ставши справжньою іконою дитячого кіно. Однак замість того, щоб залишатися в зоні комфорту слави й фінансового успіху, він свідомо почав ламати стереотипи про себе, беручись за дедалі дивніші й навіть шокуючі ролі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Ranker.

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"Людина – швейцарський ніж"

Однією з найдивніших ролей Редкліффа стала гра у фільмі "Людина – швейцарський ніж", де він перевтілився в трупа, на ім'я Менні, який страждає на метеоризм і стає другом чоловіка, що опинився у безвихідній ситуації.

Протягом більшої частини фільму акторові доводилося залишатися нерухомим, поки його тягли, використовували як зброю, компас і навіть реактивний водний мотоцикл, що працює на газах розкладання. Попри абсурдний задум, Редкліфф надав персонажу несподівано емоційної глибини, показавши, як навіть тіло без життя може поступово віднайти людяність і допомогти іншому вижити та знайти сенс життя.

"Людина – швейцарський ніж": дивіться трейлер

Ця роль продемонструвала готовності Редкліффа до фізично складних та некомфортних ролей, яких більшість акторів уникають. Замість того, щоб просто грати для сміху, він знайшов людяність у буквально неживому персонажі.

"Стволи Акімбо"

У 2019 році Редкліфф пішов ще далі, знявшись у стрічці "Стволи Акімбо", де зіграв Майлза – звичайного хлопця, який одного дня прокидається з пістолетами, прикрученими до його рук. Його змушують брати участь у смертельній грі, що транслюється в прямому ефірі.

Впродовж фільму актор знімався з руками, зафіксованими в положенні для стрільби, що створювало чималі труднощі для таких базових дій, як відвідування туалету або одягання.

"Стволи Акімбо": дивіться трейлер

Ця енергійна, жорстока комедія стала ще однією можливістю для Редкліффа продемонструвати як фізичні комедійні здібності, так і справжню інтенсивність, коли його персонаж перетворювався зі звичайного програміста на неохочого героя бойовика.

"Дивний: Історія Ела Янковича"

У 2022 році Редкліфф взяв на себе складне завдання зобразити легенду комедійної музики "Дивного Ела" Янковича в біографічній пародії. Замість звичайної імітації, Редкліфф повністю вжився в образ, навчившись грати на акордеоні та перейнявши характерний стиль виконання музиканта, одночасно приймаючи навмисно абсурдний підхід фільму до біографічного оповідання.

"Дивний: Історія Ела Янковича": дивіться трейлер

Його гра переконливо відтворювала і сценічний запал Янковича, і музичний хист, хоча сюжет фільму дедалі більше занурювався у вигадану та дедалі більш шокуючу розповідь про шлях Ела до слави, романтичні подвиги та наркотичні зриви, які насправді ніколи не відбувалися.

"Жінка в чорному" та "Роги"

Одним із перших дорослих проєктів Редкліффа після "Гаррі Поттера" стала стрічка "Жінка в чорному", де він зіграв молодого адвоката, який стикається з надприродними силами. Цей фільм у жанрі жахів відкрив нову сторінку в його кар’єрі, дозволивши відійти від образу дитячої зірки.

"Жінка в чорному": дивіться трейлер

Згодом він розширив свій досвід у жанрі жахів, знявшись у фільмі "Роги", заснованому на романі Джо Гілла. Він зіграв чоловіка, у якого, після звинувачення у вбивстві своєї дівчини, таємничим чином виростають роги, схожі на диявольські.

"Роги": дивіться трейлер

Чому Деніел Редкліфф почав обирати нестандартні проєкти?

Схильність Редкліффа до нестандартних ролей є частиною його чітко продуманої стратегії. Він прагне не лише відійти від образу Гаррі Поттера, а й ставити перед собою нові виклики як актор.

Такий підхід відкриває йому двері до співпраці з інноваційними режисерами та дає змогу братися за ролі, яких зірки з усталеною репутацією можуть уникати через побоювання за свою репутацію.