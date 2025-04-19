Виконання "Плакучої гітари" розчулило користувачів у TikTok: відео стало вірусним
- У Львові на Площі Ринок група літніх людей виконала пісню "Десь заграла плакуча гітара", що стало вірусним у TikTok.
- Відео з виступом зібрало понад 830 тисяч переглядів і 36 тисяч лайків.
У самому серці Львова, на Площі Ринок, відбувся зворушливий момент, який вразив сотні тисяч людей. Група містян виконала пісню "Десь заграла плакуча гітара".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача @lyubabulyk у TikTok.
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Як львів'яни зворушили користувачів у TikTok
На Площі Ринок у Львові група літніх людей привернула увагу містян та користувачів у TikTok спільним виконанням відомої української пісні "Десь заграла плакуча гітара". Один чоловік грав на баяні, а навколо нього зібралися інші, які разом із ним співали.
Відео з цим виступом швидко набрало популярності у TikTok. Воно зібрало понад 830 тисяч переглядів і понад 36 тисяч лайків.
Львів'яни виконали "Десь заграла плакуча гітара": дивіться відео
У коментарях до відео авторка розповіла, що цей колектив збирається щонеділі о 14:30 на Площі Ринок. І найголовніше - до них може приєднатися кожен, хто бажає.
Також чимало користувачів залишають схвальні коментарі та заявляють, що таке щире виконання української пісні викликає у них сльози.
Нагадаємо, що на початку березня у TikTok стала популярною українська народна пісня "Прийшла весна". У своїх відео користувачі демонструють домашніх улюбленців, жартують про наболіле або діляться спогадами про рідне село на весні.