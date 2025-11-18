До бабусі поштою: чому в США у 20 столітті дітей можна було відправити як посилку

У США на початку 20 століття дозволялося відправляти дітей поштою, так само як звичайні посилки. Подекуди малеча могла подолати з поштарем десятки, а то й сотні кілометрів.

Чому у США дозволяли відправляти дітей поштою?

1 січня 1913 року поштові відділення у США вперше почали приймати посилки вагою понад чотири фунти (близько 2 кілограмів). Однак правила щодо того, що дозволено надсилати поштою, були розмитими.

Люди відразу почали тестувати межі дозволеного, відправляючи яйця, цеглу, живих змій та інші нетипові "пакунки".

Перші кілька років роботи служби поштових посилок були дещо хаотичними. У різних містах дозволяли різні речі, залежно від того, як їхній поштмейстер трактував правила,

– пояснила головна кураторка з історії Національного поштового музею Ненсі Поуп.

У США була можливість відправити дитину поштою / Фото GettyImages

Уже в січні 1913 року пара з Огайо скористалося новою послугою поштової служби, щоб відправити свого новонародженого сина. Родина Бігс наклеїли на дитину марок на 15 центів, оформили страховку на 50 доларів і передали хлопчика листоноші, який відніс його до будинку бабусі, що був за милю (трохи більше ніж 1,5 кілометра) від їхнього дому.

Поуп вдалося знайти приблизно сім випадків, коли люди відправляли дітей поштою між 1913 і 1915 роками. Хоча це й виглядало дивно, переслати дитину залізничною поштою на далеку відстань було дешевше, ніж купити їй квиток на пасажирський потяг.

До того ж батьки не віддавали дітей у руки незнайомців. У сільській місцевості листоноші часто були добре знайомими з родинами. Крім того, діти не подорожували в поштових сумках, коробках чи вагонах поїздів. Вони були в супроводі працівника пошти, який за ними доглядав.

Коли у США заборонили відправляти дітей поштою?

Як пише The Vintage News, ймовірно, найвідоміший випадок доставки дитини поштою стався у лютому 1914 року. Тоді чотирирічну Шарлотту Мей Пірсторф відправили залізничним поштовим вагоном з Грейнджвілля, штат Айдахо, до дому її бабусі й дідуся, що був приблизно за 73 милі (близько 118 кілометрів). Уся дорога обійшлася родині лише в 53 центи за марки.

Ця історія згодом надихнула американського письменника Майкла О. Таннелла написати дитячу книжку "Mailing May", у якій описуються пригоди дівчинки на шляху до будинку її родичів.

Після цього випадку всіх поштових начальників у США попередили, що пересилання людей суперечить законодавству та більше не є прийнятним. Вже в 1920 році пересилання людей поштовою службою, незалежно від ваги, остаточно визнано федеральним злочином.

