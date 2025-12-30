Гоукінс по-індійськи: у мережі бурхливо відреагували на тематичний парк по культовому серіалу

Весь світ очікує на фінал останнього сезону серіалу "Дивні дива". Не дивно, що фанати почали активніше відвідувати тематичні парки та зони.

Один із таких парків, який нібито відтворює вигадане місто Гоукінс, відкрили у Індії. Про це пише 24 Канал із посиланням на thehansindia.

Дивіться також Від "Я в Польщі" до "Донт пуш зе хорсес": меми, які найбільше веселили українців у 2025 році

Як виглядає тематичний парк?

У Індії поділились відео, де видно, що цей парк дещо дивний – і це не гра слів. Наприклад, героїв дуже важко впізнати у тих ляльках, які стоять у різних місцях парку. Часто вони зовсім не схожі на тих, кого ми бачимо на екранах.

Також є питання і до монстрів, яких там спробували відтворити. Вони теж виглядають не дуже схоже на те, що звикли уявляти фанати "Дивних див" на слові "демагоргон".

Як виглядає парк в Індії: дивіться відео

Автори експозиції хотіли створити дещо особливе та дати відвідувачам можливість відчути атмосферу улюбленого серіалу, проте вийшло дещо не так. Парк виглядає більш іграшковим, ніж мав би та викликає зовсім не ті емоції.

Що відомо про останній епізод "Дивних див"?

8 серія 5 сезону вийде вже у новорічну ніч. Фанати очікують закінчення та розв'язки улюбленого серіалу, адже він тримає в напрузі.

Водночас у мережі не стихають обговорення попередніх 7 епізодів. Фанати незадоволені тим, як розкрили героїв та навіть припускали, що частину сцен вирізали. Можна побачити, що рейтинг 7 епізоду став найнижчим за весь час існування серіалу, пише NME.

Чому у "Гаррі Поттері" платформа має номер 9 і 3/4?