Ніколи не знаєш, що стане мемом завтра, адже тематика, герої та самі жарти дуже відрізняються. 24 Канал розповідає про найцікавіші меми за 2025 рік.

Nothing beats a Jet2 Holiday

Одним із найпопулярніших мемів 2025 року стала реклама лоукостера Jet2, котра з'явилася ще у грудні 2022 року. Проте цього року під звук цієї реклами у тіктоці з'явилося вже понад 2 мільйони відео.

Компанія мала б тішитись такому повороту подій, адже це могло принести їй популярність, проте сталось навпаки. Під цей звук люди часто ділились відео із відпочинку, який не виправдав очікувань.

"Я у Польщі"

У 2025 році відбулись зміни до законодавства про перетин кордону: тепер чоловіки до 22 років можуть це робити. Один із них спричинив справжній фурор у мережі, а відео, яке він зняв про перетин кордону, стало вірусним.

Мережею ширились обговорення цього, з'являлись різні версії цього мему. Українські військові також відреагували на нього та навіть створили власну версію: "Я на Донбасі".

"Don't push the horses"

Український боксер Олександр Усик та його знання англійської стали мемом у 2025 році. Він відповідав на пресконференції перед боєм та хотів попросити журналістів "притримати коней", проте не врахував, що такої конструкції немає в англійській мові.

Іноземці його не зрозуміли, а українці швидко підхопили це та створили просто неймовірну кількість мемів у рекордно короткий час.

Як жартували українці / скриншоти 24 Каналу

На цьому хвиля мемів не скінчилась і користувачі переклали інші українські вислови англійською.



У мережі пішли далі, жартуючи з висловів Олександра Усика / Фото Tribuna

Меми із "Холостяка"

Новий "Холостяк" став справжньою зіркою мережі. Зірковим нареченим виявився Тарас Цимбалюк, який теж запам'ятався користувачам різноманіттям своїх реакцій у спектрі від "Прикольно" до "Ого".

Учасниці також були дуже різними та всіляко намагались привернути до себе увагу. Найкраще це вдалося дівчинці, яка виїхала на лімузині на вечірку та учасниці у рожевому капелюшку.

Меми із дівчиною на лімузині / Скриншоти 24 Каналу

Одна з учасниць проєкту – волонтерка, етнологиня і засновниця бренду традиційних прикрас Віта Зварич. Під час знайомства вона сказала, що "по паспорту вона Вікторія, але Вікторій багато, а Віточка одна". Це запустило тренд у мережі.

Як жартували користувачі / Скриншоти 24 Каналу

Чи цікавить українців пітьма?

Меми відображають нашу дійсність та допомагають підтримувати моральний дух у часи, коли це найважче зробити. Україна постійно страждає від ворожих обстрілів та енергетичної кризи, яку спровокували руйнування. Однак навіть у такий час ми знаходимо над чим посміятись.

Меми про відключення світла / Скриншоти 24 Каналу

І це лише дещиця того, з чого сміялись українці у 2025 році. Ми на кожну ситуацію можемо знайти або зробити відповідний мем. Розберемо на цитати політиків і знаменитостей, а також наробимо десятки фотожаб. І ми вже очікуємо на 2026 рік, щоб пожартувати про торішній хліб та наробити мемів з новорічного звернення президента!