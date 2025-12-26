Користувачі масово знімали танці, романтичні відео та гумористичні скетчі під одні й ті самі пісні. 24 Канал зібрав 5 композицій, які найбільше "розривали" ТікТок у 2025 році.

"Танцювала риба з раком"

Неочікувано у 2025 році ТікТок підкорив уривок із фільму "Пропала грамота" 1972 року.

Користувачі почали буквально візуалізувати рядки пісні у відео, а в коментарях чимало людей зізнавалися, що не можуть перестати її наспівувати.

Окремі користувачі навіть публікували власні кавери на ці рядки.

"Abracadabra" – Леді Гага

Новий трек Леді Гаги став вірусним одразу після її виступу на церемонії "Ґреммі-2025". Паралельно з перформансом артистка презентувала кліп, а танець із номера миттєво перекочував у ТікТок.

Користувачі масово намагалися повторити танець, зробивши "Abracadabra" однією з найпопулярніших пісень року.

"Мужчина" – Альона Омаргалієва

Ця заполонила стрічку ТікТоку ще навіть до офіційного виходу на стримінгових платформах.

Фраза "Цей мужчина тільки мій" стала масово використовуватися для романтичних відео з коханими, весільних роликів і жартівливих скетчів.

"Атата (ренебе)" – Вова зі Львова та Іван Дорн

Пісня, випущена понад 13 років тому, несподівано повернулася у тренди. У 2025 році під "Атата (ренебе)" знімали все – від ліпсінгів і танців до ситуативних скетчів із кумедними підписами.

Пісня стала яскравим прикладом того, як ТікТок дає друге життя давно знайомим хітам.

"Не п'яна – закохана" – Альона Омаргалієва

Ще один вірусний трек співачки. Альона Омаргалієва виконала пісню на концерті, і майже миттєво вона потрапила в ТікТок-тренди.

Найбільше користувачі використовували приспів "Ой, я не п'яна, я просто закохана", а також фразу "Слава Богу, у мене є ти", знімаючи гумористичні та романтичні відео.

9 грудня TikTok опублікував підсумки 2025 року, представивши рейтинги найпопулярніших виконавців, пісень, трендів і креаторів.

У компанії зазначили, що платформа з аудиторією понад один мільярд користувачів відіграє ключову роль у формуванні світових музичних тенденцій.

За даними TikTok, найчастіше користувачі додавали до своїх плейлистів пісню "Back to Friends" у виконанні Sombr.

