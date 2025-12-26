Пользователи массово снимали танцы, романтические видео и юмористические скетчи под одни и те же песни. 24 Канал собрал 5 композиций, которые больше всего "разрывали" ТикТок в 2025 году.

Смотрите также Хуже, чем в 2025 не будет, но это не точно: что говорит нумерология о 2026 году

"Танцевала рыба с раком"

Неожиданно в 2025 году ТикТок покорил отрывок из фильма "Пропавшая грамота" 1972 года.

"Танцевала рыба с раком" – отрывок из фильма "Пропавшая грамота": смотрите видео

Пользователи начали буквально визуализировать строки песни в видео, а в комментариях многие признавались, что не могут перестать ее напевать.

"Танцевала рыба с раком" стала трендом в ТикТоке: смотрите видео

Отдельные пользователи даже публиковали собственные каверы на эти строки.

"Abracadabra" – Леди Гага

Новый трек Леди Гаги стал вирусным сразу после ее выступления на церемонии "Грэмми-2025". Параллельно с перформансом артистка презентовала клип, а танец из номера мгновенно перекочевал в ТикТок.

Леди Гага – "Abracadabra": смотрите видео

Пользователи массово пытались повторить танец, сделав "Abracadabra" одной из самых популярных песен года.

"Abracadabra" стала трендовой в ТикТоке: смотрите видео

"Мужчина" – Алена Омаргалиева

Эта заполонила ленту ТикТока еще даже до официального выхода на стриминговых платформах.

Алена Омаргалиева – "Мужчина": смотрите видео

Фраза "Этот мужчина только мой" стала массово использоваться для романтических видео с любимыми, свадебных роликов и шуточных скетчей.

"Мужчина" завирусилась в TikTok: смотрите видео

"Атата (ренебе)" – Вова из Львова и Иван Дорн

Песня, выпущенная более 13 лет назад, неожиданно вернулась в тренды. В 2025 году под "Атата (ренебе)" снимали все – от липсингов и танцев до ситуативных скетчей с забавными подписями.

Vova Zi Lvova ft. Иван Дорн – Атата (ренебе): смотрите видео

Песня стала ярким примером того, как ТикТок дает вторую жизнь давно знакомым хитам.

TikTok вернул в тренды "Атата (ренебе)": смотрите видео

"Не пьяная – влюбленная" – Алена Омаргалиева

Еще один вирусный трек певицы. Алена Омаргалиева исполнила песню на концерте, и почти мгновенно она попала в ТикТок-тренды.

Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео

Больше всего пользователи использовали припев "Ой, я не пьяна, я просто влюблена", а также фразу "Слава Богу, у меня есть ты", снимая юмористические и романтические видео.

"Не пьяная – влюблена" покорила TikTok: смотрите видео

Какую песню пользователи ТикТока сохраняли чаще всего?

9 декабря TikTok опубликовал итоги 2025 года, представив рейтинги самых популярных исполнителей, песен, трендов и креаторов.

В компании отметили, что платформа с аудиторией более одного миллиарда пользователей играет ключевую роль в формировании мировых музыкальных тенденций.

По данным TikTok, чаще всего пользователи добавляли в свои плейлисты песню "Back to Friends" в исполнении Sombr.

sombr – "back to friends": смотрите видео

Какая песня 1970-х годов завирусилась в TikTok?