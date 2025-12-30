Никогда не знаешь, что станет мемом завтра, ведь тематика, герои и сами шутки очень отличаются. 24 Канал рассказывает о самых интересных мемах за 2025 год.

Nothing beats a Jet2 Holiday

Одним из самых популярных мемов 2025 года стала реклама лоукостера Jet2, которая появилась еще в декабре 2022 года. Однако в этом году под звук этой рекламы в тиктоке появилось уже более 2 миллионов видео.

Компания должна была бы радоваться такому повороту событий, ведь это могло принести ей популярность, однако произошло наоборот. Под этот звук люди часто делились видео с отдыха, который не оправдал ожиданий.

"Я в Польше"

В 2025 году произошли изменения в законодательстве о пересечении границы: теперь мужчины до 22 лет могут это делать. Один из них вызвал настоящий фурор в сети, а видео, которое он снял о пересечении границы, стало вирусным.

Осторожно! Нецензурная лексика 18+

Сетью распространялись обсуждения этого, появлялись различные версии этого мема. Украинские военные также отреагировали на него и даже создали собственную версию: "Я на Донбассе".

"Don't push the horses"

Украинский боксер Александр Усик и его знание английского стали мемом в 2025 году. Он отвечал на пресс-конференции перед боем и хотел попросить журналистов "придержать лошадей", однако не учел, что такой конструкции нет в английском языке.

Иностранцы его не поняли, а украинцы быстро подхватили это и создали просто невероятное количество мемов в рекордно короткое время.

Как шутили украинцы / Скриншоты 24 Канала

На этом волна мемов не закончилась и пользователи перевели другие украинские высказывания на английский.



В сети пошли дальше, шутя с высказываний Александра Усика / Фото Tribuna

Мемы из "Холостяка"

Новый "Холостяк" стал настоящей звездой сети. Звездным женихом оказался Тарас Цимбалюк, который тоже запомнился пользователям многообразием своих реакций в спектре от "Прикольно" до "Ого".

Участницы также были очень разными и всячески пытались привлечь к себе внимание. Лучше всего это удалось девочке, которая выехала на лимузине на вечеринку и участнице в розовой шляпке.

Мемы с девушкой на лимузине / Скриншоты 24 Канала

Одна из участниц проекта – волонтер, этнолог и основательница бренда традиционных украшений Вита Зварич. Во время знакомства она сказала, что "по паспорту она Виктория, но Викторий много, а Виточка одна". Это запустило тренд в сети.

Как шутили пользователи / Скриншоты 24 Канала

Интересует ли украинцев тьма?

Мемы отражают нашу действительность и помогают поддерживать моральный дух во времена, когда это труднее всего сделать. Украина постоянно страдает от вражеских обстрелов и энергетического кризиса, который спровоцировали разрушения. Однако даже в такое время мы находим над чем посмеяться.

Мемы об отключении света / Скриншоты 24 Канала

И это лишь малая толика того, с чего смеялись украинцы в 2025 году. Мы на каждую ситуацию можем найти или сделать соответствующий мем. Разберем на цитаты политиков и знаменитостей, а также наделаем десятки фотожаб. И мы уже ожидаем 2026 год, чтобы пошутить о прошлогоднем хлебе и наделать мемов с новогоднего обращения президента!