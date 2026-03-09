Об этом пишет Heritage Crafts.
Почему украинские ремесла оказались под угрозой исчезновения в Британии?
Heritage Crafts Association – единственная в Англии организация, аккредитованная ЮНЕСКО, которая находится под патронатом короля Чарльза III. В 2025 году она признала два древних украинских народных ремесла такими, исчезающими.
В обновленном "красном списке" исчезающих ремесел Великобритании впервые появились писанка и петриковка. Оба внесены в категорию "Endangered" – под угрозой исчезновения.
Среди известных мастеров писанки в Великобритании – Мария Копчик, Анна Литвин и Валерия Леонова.
Писанка / Фото Shutterstock
В то же время петриковку в Британии продолжают Ольга Жидецкая и уже упомянутая Валерия Леонова.
"Белый танец" / Панно Федора Танко
Это не просто статистика. Это означает, что даже в Великобритании, где после 2022 года поселились сотни тысяч украинцев, традиционные техники рискуют исчезнуть. Война прервала передачу знаний в семьях, разрушила мастерские и школы в Украине, а в диаспоре нет системного образования или курсов.
Что такое петриковка?
Как отмечается на сайте petrykivka-art.com, петриковская роспись – это традиционное украинское декоративно-прикладное искусство, возникшее в селе Петриковка.
Основой петриковской живописи стали традиции декоративной росписи крестьянских домов. На Днепропетровщине было распространено украшать стены домов яркими растительными орнаментами, но именно в Петриковке эта стенопись отличалась особой художественностью.
Рисунки были недолговечными, ведь перед большими праздниками хозяева белили стены и наносили новые цветочные узоры. Преимущественно такой росписью занимались женщины. В селе обычно было несколько мастериц с особым талантом к рисованию, которых соседи приглашали украшать свои дома.
Со временем декоративная роспись стала для них настоящим ремеслом. Позже мастера начали создавать декоративные композиции на бумаге – так называемые малевки. Они повторяли мотивы стенописи и использовались для украшения домов.
Какое украинское ремесло попало в список нематериального культурного наследия человечества?
В 2024 году украинскую писанку внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Решение приняли на 19 сессии Межправительственного комитета, состоявшейся в городе Асунсьон.
В список включили совместную номинацию Украины и Эстония под названием "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц". Работа над номинацией продолжалась с 2017 года и стала результатом сотрудничества государственных учреждений, дипломатов и носителей традиции.
В номинацию вошли традиции писанкарства из всех регионов Украины, в частности гуцульская писанка, а также элемент, внесен в национальный список Эстонии. Это подчеркивает, что писанка является важным символом украинской культуры, единства и творческого наследия.