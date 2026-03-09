Об этом пишет Heritage Crafts.

Смотрите также Довольная улыбка, но без комментариев: как британец впервые пришел в украинский Roshen

Почему украинские ремесла оказались под угрозой исчезновения в Британии?

Heritage Crafts Association – единственная в Англии организация, аккредитованная ЮНЕСКО, которая находится под патронатом короля Чарльза III. В 2025 году она признала два древних украинских народных ремесла такими, исчезающими.

В обновленном "красном списке" исчезающих ремесел Великобритании впервые появились писанка и петриковка. Оба внесены в категорию "Endangered" – под угрозой исчезновения.

Среди известных мастеров писанки в Великобритании – Мария Копчик, Анна Литвин и Валерия Леонова.

Писанка / Фото Shutterstock

В то же время петриковку в Британии продолжают Ольга Жидецкая и уже упомянутая Валерия Леонова.

"Белый танец" / Панно Федора Танко

Это не просто статистика. Это означает, что даже в Великобритании, где после 2022 года поселились сотни тысяч украинцев, традиционные техники рискуют исчезнуть. Война прервала передачу знаний в семьях, разрушила мастерские и школы в Украине, а в диаспоре нет системного образования или курсов.

Что такое петриковка?

Как отмечается на сайте petrykivka-art.com, петриковская роспись – это традиционное украинское декоративно-прикладное искусство, возникшее в селе Петриковка.

Основой петриковской живописи стали традиции декоративной росписи крестьянских домов. На Днепропетровщине было распространено украшать стены домов яркими растительными орнаментами, но именно в Петриковке эта стенопись отличалась особой художественностью.

Рисунки были недолговечными, ведь перед большими праздниками хозяева белили стены и наносили новые цветочные узоры. Преимущественно такой росписью занимались женщины. В селе обычно было несколько мастериц с особым талантом к рисованию, которых соседи приглашали украшать свои дома.

Со временем декоративная роспись стала для них настоящим ремеслом. Позже мастера начали создавать декоративные композиции на бумаге – так называемые малевки. Они повторяли мотивы стенописи и использовались для украшения домов.

Какое украинское ремесло попало в список нематериального культурного наследия человечества?