Композитор з Кременчука підкорив Голівуд та отримав 4 "Оскари": що відомо про іменитого українця

Багато людей вважають, що до 2024 року українці не отримували найпрестижнішу у світі кінопремію "Оскар". Однак український композитор з Кременчука здобув аж 4 статуетки й був найвідомішим у Голлівуді творцем музики до фільмів.

І мова йде про Дмитра Тьомкіна, який народився наприкінці ХІХ століття, а після більшовицького перевороту в Російській імперії виїхав спершу до Європи, а згодом – до США. Про успіхи видатного українця розповідає 24 Канал з посиланням на блог Руслана Ляча у TikTok.

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Що відомо про Дмитра Тьомкіна

Дмитро Тьомкін народився у 1894 році і мав єврейське походження – його матір була представницею однієї з найвідоміших родин тогочасного Кременчука та викладала гру на піаніно, тому любов до музики в майбутнього композитора зявилася ще з дитинства. У юному віці він навчався у Санкт-Петербурзі.

Після більшовицького перевороту Дмитро Тьомкін виїхав до Європи, а далі – до США. Там він починав як піаніст балетної трупи, але його помітили імениті режисери, то ж все частіше українця запрошували створювати музику до голівудських фільмів. У 1952 році Дмитро Тьомкін отримав одразу 2 премії "Оскар" за музику до фільму "Сьогодні опівдні". А пізніше отримав ще 2 найпрестижніші премії за музику до фільмів "Високий та могутній" і "Старий і море". Також Тьомкін свого часу здобув аж 6 премій "Золотий глобус".

Факти із життя Дмитра Тьомкіна: дивіться відео

Цікаво, що найчастіше Тьомкін створював музику до ковбойських фільмів і критики дивувалися тому, як у своїх творах він передавав дух американських прерій. На це композитор відповідав, що степ і в Америці є степом, а між ковбоями і козаками багато спільного.

Багато українців, на жаль, не чули про Дмитра Тьомкіна, оскільки цьому раніше перешкоджав СРСР. Однак ви могли чути музику відомого українського композитора у фільмі "Безславні виродки" Квентіна Тарантіно. На початку фільму грає композиція, яку ще в 1960 році створив Тьомкін. А відомий режисер є неабияким поціновувачем творчості українського композитора.

У 1967 році Тьомкін емігрував до Європи і продовжував працювати там. Помер у Лондоні у віці 85 років.