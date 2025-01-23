Про перемогу українки Олени Гром повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт L. A. Photo Curator. Фотографія, що стала переможною, входить до серії світлин Олени Гром під назвою "Вкрадена весна".

Дивіться також На купюрі 50 євро з'явиться картина художниці з Маріуполя

Картина "Олена" входить до серії світлин "Вкрадена весна"

Фотографка зазначає, що цю серію вона створила "в історичному діалозі" зі світлинами польського фотографа Майкла Неша, який використовував декоративне тло, щоб замаскувати руїни Варшави після Другої світової війни в 1945 – 1946 роках.

Ця потужна фотографія створює разючий контраст між об'єктом і сценами, зображеними на задньому плані. Зіставлення зруйнованого будинку наводить на думку про історію втрати – можливо, через війну або стихійне лихо – і спонукає глядача замислитися, чи жила колись там людина, зображена на передньому плані,

– йдеться в описі світлини "Олена".



Світлина "Олена" / Фото alenagrom.com

"Героїні моїх фотографій – жінки, які стали жертвами російської агресії. Кожна фотографія – це особиста трагедія та водночас життєствердна історія людини, яка вижила, надія на те, що Україна підніметься з руїн", – сказала Гром.

Олена Гром живе в Бучі, а працює в Ірпені, які були зруйновані внаслідок російської окупації.

Воєнний ландшафт став моєю реальністю та буденністю. Щодня я бачу людей, які відновлюють свої міста, своє особисте життя з руїн і дивляться у майбутнє,

– сказала фотографиня.

Олена Гром народилася у Донецьку. У квітні 2014 року була змушена покинути рідне місто через російську агресію на Сході України. Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Гром та її сім'я вдруге стали біженцями, але повернулися після того, як Буча була звільнена.