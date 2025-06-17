Не дитяча добірка: Злата Огнєвіч поділилася улюбленими пікантними книжками

Література буває різною – як за формою, так і за жанром чи стилем. Зокрема в Україні зростає інтерес до пікантної літератури.

Зокрема про свої улюблені книги розповіла співачка Злата Огнєвіч. Про добірку пікантних книг розповідає 24 Канал з посиланням на сторінку артистки у TikTok.

Цікаво Вірш Василя Симоненка зазвучить у новій пісні відомого панк-рок гурту

Добірка еротичних книг від Злати Огнєвич

Співачка представила свої 4 улюблені книги, які точно не варто читати дітям. І першою став роман Сьєрри Сімоне "Священник", про який говорив чи не весь український букток. Це історія про священника, який 3 роки служив у церкві, але його життя змінилося, коли на сповідь прийшла приваблива жінка. Священник постає перед вибором – дотриматися своїх обітниць чи віддатися своєму бажанню. І, як можна зрозуміти, обирає він точно не перший варіант. Злата Огнєвіч називає книгу "грішно прекрасною".



"Священник" / Фото Yakaboo

Друга книга – "Через гріх я воскресаю" Кори Рейлі. Дві частини історії оповідають про хлопця, батьків якого вбила мафія. Ставши дорослим він вирішив помститися босу мафії, викравши його доньку. І як каже Злата Огнєвіч, хлопець зовсім не очікував, що полонянка стане його особистим випробуванням.



"Через гріх я воскресаю" / Фото Yakaboo

"Ґудзики та мереживо" Пенелопи Скай – третя історія в добірці співачки. Це історія про дівчину, яку викрали торговці людьми. І врешті аби стати вільною, вона має зібрати 365 ґудзиків. Та чи зможе вона?



"Ґудзики та мереживо" / Фото Yakaboo

І четверта історія – "Вище неба" Ліз Томфорд. Це роман про бортпровідницю, котра супроводжує популярну хокейну команду в новому сезоні. Один з гравців команди має величезну популярність серед дівчат, але на стюардесу його "чари" не діють. Однак від неприязні їхні відносини переростуть і щось зовсім інше.



"Вище неба" / Фото Yakaboo

Як бачите, еротика – це не тільки відео, але й книги,

– підсумувала співачка.

Злата Огнєвіч розповідає про улюблені пікантні книги: дивіться відео

У коментарях до відео співачка попросила порадити їй інші книги ж цього жанру і зробити це може кожен.