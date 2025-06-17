Не дитяча добірка: Злата Огнєвіч поділилася улюбленими пікантними книжками
- Співачка Злата Огнєвіч поділилася добіркою з чотирьох улюблених пікантних книг, які не рекомендується читати дітям.
- До списку входять романи "Священник" Сьєрри Сімоне, "Через гріх я воскресаю" Кори Рейлі, "Ґудзики та мереживо" Пенелопи Скай та "Вище неба" Ліз Томфорд.
Література буває різною – як за формою, так і за жанром чи стилем. Зокрема в Україні зростає інтерес до пікантної літератури.
Зокрема про свої улюблені книги розповіла співачка Злата Огнєвіч. Про добірку пікантних книг розповідає 24 Канал з посиланням на сторінку артистки у TikTok.
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Добірка еротичних книг від Злати Огнєвич
Співачка представила свої 4 улюблені книги, які точно не варто читати дітям. І першою став роман Сьєрри Сімоне "Священник", про який говорив чи не весь український букток. Це історія про священника, який 3 роки служив у церкві, але його життя змінилося, коли на сповідь прийшла приваблива жінка. Священник постає перед вибором – дотриматися своїх обітниць чи віддатися своєму бажанню. І, як можна зрозуміти, обирає він точно не перший варіант. Злата Огнєвіч називає книгу "грішно прекрасною".
Друга книга – "Через гріх я воскресаю" Кори Рейлі. Дві частини історії оповідають про хлопця, батьків якого вбила мафія. Ставши дорослим він вирішив помститися босу мафії, викравши його доньку. І як каже Злата Огнєвіч, хлопець зовсім не очікував, що полонянка стане його особистим випробуванням.
"Через гріх я воскресаю" / Фото Yakaboo
"Ґудзики та мереживо" Пенелопи Скай – третя історія в добірці співачки. Це історія про дівчину, яку викрали торговці людьми. І врешті аби стати вільною, вона має зібрати 365 ґудзиків. Та чи зможе вона?
"Ґудзики та мереживо" / Фото Yakaboo
І четверта історія – "Вище неба" Ліз Томфорд. Це роман про бортпровідницю, котра супроводжує популярну хокейну команду в новому сезоні. Один з гравців команди має величезну популярність серед дівчат, але на стюардесу його "чари" не діють. Однак від неприязні їхні відносини переростуть і щось зовсім інше.
Як бачите, еротика – це не тільки відео, але й книги,
– підсумувала співачка.
Злата Огнєвіч розповідає про улюблені пікантні книги: дивіться відео
У коментарях до відео співачка попросила порадити їй інші книги ж цього жанру і зробити це може кожен.