Український букток буквально розривається від відео про цю книгу. Про що вона та чому така популярна – розповідає 24 Канал.

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Про що книга "Священник"

У своєму романі Сьєрра Сімоне оповідає історію 29-річного священника Тайлера Белла. Відповідно до канонів католицької церкви, священники перед прийняттям сану приймають целібат – відмову від стосунків та одруження. Белл свого часу прийняв целібат, однак коли до нього на сповідь приходить Поппі Денфорд – усе змінюється.

Отець Белл мав би допомогти дівчині знайти втіху й розраду, однак його думки повністю заполонила Поппі й гріховні бажання, які вони втілюють разом. Книга доволі відверта, пікантна та викликала чимало критики з боку християн. Проте в Україні вона набула величезної популярності.

Що у буктоці кажуть про "Священника": дивіться відео





Це лише перша книга, зараз англійською мовою видано уже три частини розповіді про Тайлера Белла та Поппі Денфорд.