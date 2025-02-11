Украинский букток буквально разрывается от видео об этой книге. О чем она и почему такая популярная – рассказывает 24 Канал.

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О чем книга "Священник"

В своем романе Сьерра Симоне повествует историю 29-летнего священника Тайлера Белла. Согласно канонам католической церкви, священники перед принятием сана принимают целибат – отказ от отношений и брака. Белл в свое время принял целибат, однако когда к нему на исповедь приходит Поппи Дэнфорд – все меняется.

Отец Белл должен был бы помочь девушке найти утешение и утешение, однако его мысли полностью заполонила Поппи и греховные желания, которые они воплощают вместе. Книга довольно откровенная, пикантная и вызвала немало критики со стороны христиан. Однако в Украине она приобрела огромную популярность.

Что в буктоке говорят о "Священнике": смотрите видео





Это только первая книга, сейчас на английском языке издано уже три части рассказа о Тайлере Белле и Поппи Денфорд.