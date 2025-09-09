"12 балів вам": провідник УЗ розірвав мережу танцем під новий хіт Jerry Heil – вона відреагувала
- Провідник Укрзалізниці Олександр Барильник здобув популярність у мережі, повторивши танець з нового кліпу Jerry Heil "Додай гучності (12 points)", його відео зібрало понад 830 тисяч переглядів.
- Jerry Heil відреагувала на виступ провідника та прокоментувала ролик.
Новий хіт від співачки Jerry Heil під назвою "Додай гучності (12 points)" розриває мережу. Зокрема користувачі Tik Tok намагаються повторити танець з кліпу.
Зокрема до тренду долучився провідник протягу Укрзалізниці Олександр Барильник, чим неабияк вразив мережу та й саму виконавицю. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на блог Олександра Барильника у Tik Tok.
Як відреагувала мережа на танець провідника?
У новому кліпі Jerry Heil вразила танцем, який виконала разом із Freedom Ballet. Після прем'єри користувачі мережі пробують свої сили та повторюють цей танець.
Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)": дивіться відео
Зокрема танець повторив провідник поїзда Укрзалізниці Олександр Барильник. За 5 днів його ролик зібрав понад 830 тисяч переглядів та понад 70 тисяч уподобань.
Олександр Барильник повторив танець з кліпу: дивіться відео
Користувачі мережі оцінили танець провідника. У коментарях навіть жартують, що придбати квитки на поїзди важко саме тому, що всі хочуть їхати у вагоні з таким провідником.
Як мережа відреагувала на танець провідника / Скриншоти
Не забарилася і сама реакція Jerry Heil. Вона залишила коментар, в якому написала "12 балів вам".
Реакція співачки на відео / Скриншот
Чому 12 балів
Виступи на пісенному конкурсі Євробачення, бронзовою призеркою якого є Jerry Heil, країни оцінюють від 1 до 12 балів, де 12 – найвища оцінка.
Євробачення Jerry Heil згадує і в своїй пісні "Додай гучності", про що свідчить її друга назва – 12 points, тобто "12 балів".
Мем, що вийшов з-під контролю: що треба знати про новий хіт Jerry Heil?
Jerry Heil раніше стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Maybelline New York під слоганом "Додай гучності своєму мейку". Оскільки бренд був спонсором показу Національного відбору на Євробачення 2025, то реклама за участю співачки з'являлася дуже часто.
У мережі навіть жартували, що Jerry Heil представить Україну на конкурсі з піснею "Додай гучності своєму мейку". Проте у серпні жарт вийшов з-під контрою – артистка презентувала уривок однойменної пісні, а згодом випустила й кліп.
Зараз нова робота артистки очолює тренди українського YouTube.