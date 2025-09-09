Зокрема до тренду долучився провідник протягу Укрзалізниці Олександр Барильник, чим неабияк вразив мережу та й саму виконавицю. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на блог Олександра Барильника у Tik Tok.

Як відреагувала мережа на танець провідника?

У новому кліпі Jerry Heil вразила танцем, який виконала разом із Freedom Ballet. Після прем'єри користувачі мережі пробують свої сили та повторюють цей танець.

Jerry Heil – "Додай гучності (12 points)": дивіться відео

Зокрема танець повторив провідник поїзда Укрзалізниці Олександр Барильник. За 5 днів його ролик зібрав понад 830 тисяч переглядів та понад 70 тисяч уподобань.

Олександр Барильник повторив танець з кліпу: дивіться відео

Користувачі мережі оцінили танець провідника. У коментарях навіть жартують, що придбати квитки на поїзди важко саме тому, що всі хочуть їхати у вагоні з таким провідником.

Як мережа відреагувала на танець провідника / Скриншоти

Не забарилася і сама реакція Jerry Heil. Вона залишила коментар, в якому написала "12 балів вам".



Реакція співачки на відео / Скриншот

Чому 12 балів

Виступи на пісенному конкурсі Євробачення, бронзовою призеркою якого є Jerry Heil, країни оцінюють від 1 до 12 балів, де 12 – найвища оцінка.

Євробачення Jerry Heil згадує і в своїй пісні "Додай гучності", про що свідчить її друга назва – 12 points, тобто "12 балів".

