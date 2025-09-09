В частности к тренду присоединился проводник сквозняка Укрзализныци Александр Барыльник, чем изрядно поразил сеть и саму исполнительницу. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Александра Барильника в Tik Tok.
Как отреагировала сеть на танец проводника?
В новом клипе Jerry Heil поразила танцем, который исполнила вместе с Freedom Ballet. После премьеры пользователи сети пробуют свои силы и повторяют этот танец.
Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)": смотрите видео
В частности танец повторил проводник поезда Укрзализныци Александр Барыльник. За 5 дней его ролик собрал более 830 тысяч просмотров и более 70 тысяч лайков.
Александр Барыльник повторил танец из клипа: смотрите видео
Пользователи сети оценили танец проводника. В комментариях даже шутят, что приобрести билеты на поезда трудно именно потому, что все хотят ехать в вагоне с таким проводником.
Не замедлила и сама реакция Jerry Heil. Она оставила комментарий, в котором написала "12 баллов вам".
Почему 12 баллов
Выступления на песенном конкурсе Евровидение, бронзовым призером которого является Jerry Heil, страны оценивают от 1 до 12 баллов, где 12 – самая высокая оценка.
Евровидение Jerry Heil вспоминает и в своей песне "Добавь громкости", о чем свидетельствует ее второе название – 12 points, то есть "12 баллов".
Вышедший из-под контроля мем,: что надо знать о новом хите Jerry Heil?
Jerry Heil ранее стала лицом новой рекламной кампании бренда Maybelline New York под слоганом "Добавь громкости своему мейку". Поскольку бренд был спонсором показа Национального отбора на Евровидение 2025, то реклама с участием певицы появлялась очень часто.
В сети даже шутили, что Jerry Heil представит Украину на конкурсе с песней "Добавь громкости своему мейку". Однако в августе шутка вышла из-под контроля – артистка представила отрывок одноименной песни, а впоследствии выпустила и клип.
Сейчас новая работа артистки возглавляет тренды украинского YouTube.