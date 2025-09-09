В частности к тренду присоединился проводник сквозняка Укрзализныци Александр Барыльник, чем изрядно поразил сеть и саму исполнительницу. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Александра Барильника в Tik Tok.

Интересно Певица SOWA рассказала, кто для нее стал открытием в украинской музыке и есть в ее плейлисте

Как отреагировала сеть на танец проводника?

В новом клипе Jerry Heil поразила танцем, который исполнила вместе с Freedom Ballet. После премьеры пользователи сети пробуют свои силы и повторяют этот танец.

Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)": смотрите видео

В частности танец повторил проводник поезда Укрзализныци Александр Барыльник. За 5 дней его ролик собрал более 830 тысяч просмотров и более 70 тысяч лайков.

Александр Барыльник повторил танец из клипа: смотрите видео

Пользователи сети оценили танец проводника. В комментариях даже шутят, что приобрести билеты на поезда трудно именно потому, что все хотят ехать в вагоне с таким проводником.

Как сеть отреагировала на танец проводника / Скриншоты

Не замедлила и сама реакция Jerry Heil. Она оставила комментарий, в котором написала "12 баллов вам".



Реакция певицы на видео / Скриншот

Почему 12 баллов

Выступления на песенном конкурсе Евровидение, бронзовым призером которого является Jerry Heil, страны оценивают от 1 до 12 баллов, где 12 – самая высокая оценка.

Евровидение Jerry Heil вспоминает и в своей песне "Добавь громкости", о чем свидетельствует ее второе название – 12 points, то есть "12 баллов".

Вышедший из-под контроля мем,: что надо знать о новом хите Jerry Heil?