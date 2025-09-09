Укр Рус
Тренды Будь в тренде "12 баллов вам": проводник УЗ разорвал сеть танцем под новый хит Jerry Heil – она отреагировала
9 сентября, 18:18
3

"12 баллов вам": проводник УЗ разорвал сеть танцем под новый хит Jerry Heil – она отреагировала

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Проводник Укрзализныци Александр Барильник получил популярность в сети, повторив танец из нового клипа Jerry Heil "Добавь громкости (12 points)", его видео собрало более 830 тысяч просмотров.
  • Jerry Heil отреагировала на выступление проводника и прокомментировала ролик.

Новый хит от певицы Jerry Heil под названием "Добавь громкости (12 points)" разрывает сеть. В частности пользователи Tik Tok пытаются повторить танец из клипа.

В частности к тренду присоединился проводник сквозняка Укрзализныци Александр Барыльник, чем изрядно поразил сеть и саму исполнительницу. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Александра Барильника в Tik Tok.

Интересно Певица SOWA рассказала, кто для нее стал открытием в украинской музыке и есть в ее плейлисте

Как отреагировала сеть на танец проводника?

В новом клипе Jerry Heil поразила танцем, который исполнила вместе с Freedom Ballet. После премьеры пользователи сети пробуют свои силы и повторяют этот танец.

Jerry Heil – "Добавь громкости (12 points)": смотрите видео

 

В частности танец повторил проводник поезда Укрзализныци Александр Барыльник. За 5 дней его ролик собрал более 830 тысяч просмотров и более 70 тысяч лайков.

Александр Барыльник повторил танец из клипа: смотрите видео

 

Пользователи сети оценили танец проводника. В комментариях даже шутят, что приобрести билеты на поезда трудно именно потому, что все хотят ехать в вагоне с таким проводником.

Как сеть отреагировала на танец проводника / Скриншоты

 

Не замедлила и сама реакция Jerry Heil. Она оставила комментарий, в котором написала "12 баллов вам".


Реакция певицы на видео / Скриншот

Почему 12 баллов


Выступления на песенном конкурсе Евровидение, бронзовым призером которого является Jerry Heil, страны оценивают от 1 до 12 баллов, где 12 – самая высокая оценка.
Евровидение Jerry Heil вспоминает и в своей песне "Добавь громкости", о чем свидетельствует ее второе название – 12 points, то есть "12 баллов".

 

Вышедший из-под контроля мем,: что надо знать о новом хите Jerry Heil?

  • Jerry Heil ранее стала лицом новой рекламной кампании бренда Maybelline New York под слоганом "Добавь громкости своему мейку". Поскольку бренд был спонсором показа Национального отбора на Евровидение 2025, то реклама с участием певицы появлялась очень часто.

  • В сети даже шутили, что Jerry Heil представит Украину на конкурсе с песней "Добавь громкости своему мейку". Однако в августе шутка вышла из-под контроля – артистка представила отрывок одноименной песни, а впоследствии выпустила и клип.

  • Сейчас новая работа артистки возглавляет тренды украинского YouTube.