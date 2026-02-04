Китайці знайшли талісман 2026 року – ним став Драко Мелфой з "Гаррі Поттера"
- Драко Мелфой з "Гаррі Поттера" став популярним символом місячного Нового року в Китаї через адаптацію його прізвища, яке китайською означає "кінь" і "щастя".
- Актор Том Фелтон поділився новиною в інстаграмі, що викликало нову хвилю інтересу в китайських соцмережах.
Цього року у Китаї з’явився досить несподіваний символ місячного Нового року. Ним став Драко Мелфой з "Гаррі Поттера".
Актор Том Фелтон прославився роллю харизматичного слизеринця, пише BBC. У 2026 році він раптово опинився на дверях китайських домівок. Його обличчя можна побачити на святкових прикрасах – магнітах і декорі, а на онлайн-платформах вже почало масово продавати наліпки з Драко.
Чому Драко Мелфой став таким популярним?
Причина популярності героя з "Гаррі Поттера" ховається у китайській адаптації прізвища персонажа. Китайською ім’я Мелфоя транслітерується як mǎ ěr fú. Перший ієрогліф означає "кінь", а останній – "щастя" чи "благословення". Ці два слова роблять ім’я особливо символічним напередодні року Коня.
Тренд навіть підхопили продавці, які запустили цілу лінійку святкового декору з героями магічної саги. Коментатори вже почали жартувати про "східний Новий рік з ноткою чарів" та згадують Фелікс Феліціс – зілля удачі з всесвіту Гаррі Поттера.
Навіть сам актор Том Фелтон не залишився осторонь та опублікував сторіс в інстаграмі, пожартувавши, що його персонаж раптово став "символом китайського Нового року". Це ще більше викликало нову хвилю захвату в китайських соцмережах.
Коли настане Новий рік у Китаї?
За китайським календарем він почнеться 17 лютого 2026 лютого й триватиме до 5 лютого 2027 року. Цей рік символізуватиме енергію, швидкість, свободу, кар’єрний ріст та сміливі рішення.
Франшиза "Гаррі Поттера" має культовий статус у Китаї. Книги розійшлися сотнями мільйонів примірників, а повторний прокат першого фільму у 2020 році за 3 дні зібрав понад 90 мільйонів юанів.
Китайці перед Новим роком традиційно прикрашають домівки червоними куплетами з побажанням добробуту та здоров’я, а також фуцзи – квадратними аркушами з ієрогліфом щастя та процвітання.
До слова, Новий рік у Китаї ще називають святом весни, пише ChineseNewYear. Це одне з найважливіших та найшанованіших свят у східній культурі. Китайський Новий рік завжди настає у день другого молодого Місяця після зимового сонцестояння. Цього року він припав на 17 лютого, тоді в країні настане 4723 рік.
Часті питання
