Берегла спадщину чоловіка і померла під російськими обстрілами: що відомо про дружину Стуса

Вона ніколи не прагнула публічності, але для того, аби берегти пам'ять про чоловіка, все ж давала інтерв'ю та розповідала про нього. І її життя обірвалося в селі під Києвом на початку повномасштабної війни.

І все це про Валентину Попелюх – вдову дисидента та одного з найвідоміших українських поетів Василя Стуса. Що варто знати про неї – розповідає 24 Канал.

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20 років шлюбу, 7 років життя разом

Валентина Попелюх познайомилася з Василем Стусом у київському метро. У пізніших інтерв'ю жінка розповідала детально про цей епізод.

Пам’ятаю, їхала в метро. Раптом хтось – раз! – опустив руку на моє плече – і побіг далі по ескалатору. Думаю: ще чого? Ну, біжи, біжи. Зійшла вниз, вийшла на перон, уже забула про це. Підходжу до електрички – ходить з книжечкою, читає. Ну, думаю, добре, хай читає. Пішла наперед у вагон, їду собі. Жила тоді у Святошині. Іду до хвірточки. Озираюся стоїть, усміхається. Так і познайомилися. Жив поруч, в Академмістечку, у гуртожитку. Приїхав навчатися в аспірантурі,

– розповідала Валентина Попелюх.

Уже невдовзі відбулося весілля, а через рік народився син Дмитро. Вони були одружені 20 років, однак разом прожили лише 7. На відміну від дружин та чоловіків інших дисидентів, Валентина завжди бажала залишатися поза увагою публіки.



Валентина Попелюх, Василь Стус та їхній син Дмитро / Архівне фото, "Радіо Свобода"

Проте після прем'єри фільму "Тіні забутих предків", де Василь Стус підтримав Івана Дзюбу, в родини почалися проблеми. Василя відрахували з аспірантури, то ж сім'ю забезпечувала Валентина, яка працювала в конструкторському бюро Київського механічного заводу імені Антонова. Батька Валентини просили вмовити доньку покинути Стуса.

У 1972 році Василя арештували на 5 років ув'язнення і 3 роки заслання. Після повернення через 2 роки його арештували знову і він не повернувся – 4 вересня 1985 році Василь Стус помер у в'язниці.

Після смерті Стуса

Валентині Попелюх не дозволили відвідати похорон Василя Стуса у 1989 році. Особисті речі чоловіка їй теж не віддали.

Після відновлення Незалежності України, Валентина передала Інституту літератури більшість рукописів свого чоловіка та робила все для збереження його спадщини.

25 березня 2022 року в селі Дмитрівка на Київщині, де йшли бої, після тривалої хвороби Валентина Попелюх померла на руках у свого сина. Поховали її там же під звуки вибухів та боїв.